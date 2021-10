Sigue el calor: para el sábado se espera una sensación térmica de 40 grados

Foto 1/2 Foto 2/2

El meteorólogo Alejandro Gómez brindó el pronóstico para lo que resta de la semana. La provincia seguirá siendo afectada por la masa de aire cálido al menos hasta el sábado.



“La llegada del aire cálido fue bastante contundente. Desde el martes las temperaturas comenzaron a tener un valor de importancia, se llegó casi a 35 grados y ayer casi se superan los 34°. Los valores de humedad no están tan elevados, situación por la cual la sensación térmica no fue tan significativa”, explicó en diálogo con el programa El Despertador de Elonce TV. La tendencia es que estas condiciones, de persistencia de aire cálido, se mantengan durante este jueves, viernes y hasta el sábado.



A partir de la tarde de este jueves, “se espera un aumento de la humedad, por lo que los valores de sensación térmica van a ser más importantes”. Para esta jornada se esperan vientos débiles del noreste, con incrementos temporarios durante la tarde (con ráfagas de hasta 30 km/h) y las temperaturas se mantendrán en el orden de los 35 grados con una sensación térmica de entre 38 y 39 grados.



El calor se mantendrá durante el viernes. “Durante la tarde también habrá un incremento del viento y como hace varios días que no llueve, el aire empezará a tener polvo en suspensión y esto haría que la atmósfera se vea brumosa y con atardeceres un poco rojizos”, dijo Gómez. Que pasará el fin de semana

Lejos de aflojar, el calor se incrementará durante el sábado. Para ese día, se espera la persistencia del aire cálido con vientos débiles y temperaturas que posiblemente estén en los 36 grados y la sensación térmica estaría en el orden de los 40 o 41 grados, sobre todo para el oeste de la provincia; la zona centro este no tenga valores tan elevados, pero toda la provincia está incorporada a la masa de aire cálido.



En lo que respecta al día domingo, “se ve un ingreso de un sistema frontal al centro del país que estaría avanzando de manera rápida hasta ese sector y luego se frenaría. Nosotros persistiríamos dentro del aire cálido, pero teniendo una atmósfera tan sobrecalentada, podría ocurrir que la perturbación siga avanzando y genere alguna inestabilidad entre la mañana y la tarde del domingo. Podrían generarse lluvias y tormentas con algunos chaparrones”.



Las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante el día lunes y habría un descenso de la temperatura, con máximas de entre 21 y 23 grados. Podrían darse algunas alertas.



El martes el sistema se estacionaría sobre el norte de la provincia y habría una ligera inestabilidad en la mañana, por la tarde habría un mejoramiento gradual. El ingreso de aire fresco se mantendrá y estará agradable. Elonce.com