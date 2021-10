Un hombre de 56 años murió mientras realizaba actividad

Un hombre murió esta tarde en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires luego de haberse descompensado mientras realizaba actividad física, precisaron fuentes consultadas a Infobae. El fallecido tenía 56 años y se desconoce si padecía afecciones previas.



Alrededor de las 15:45, personal de la Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad se acercó hacia la avenida España al 1700, en el interior de la Reserva Ecológica, para asistir a un hombre que se encontraba descompensado.



Al llegar al lugar, los efectivos corroboraron que el hombre no respondía a los estímulos. En los minutos siguientes se hizo presente una ambulancia del SAME y los médicos constataron el fallecimiento del hombre de 56 años.



En el lugar también se encontraba un amigo de la víctima, quien explicó a los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que en el momento de sufrir la descompensación, el fallecido se encontraba realizando actividad física. Fuentes consultadas señalaron que se desconoce si la víctima padecía afecciones previas o si tomaba alguna medicación.



El hecho se registró en el marco de una ola de calor que afecta a la Ciudad y también a una parte importante del país. Justamente ayer, durante el día, en CABA se superó el récord de temperatura máxima registrada en el mes de octubre.



Ante estas altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional suele recordar sus recomendaciones a la población: hidratarse, reducir la actividad física, no exponerse al sol entre las 11 y las 17, usar ropa liviana y buscar espacios ventilados.



Según el Observatorio del SMN en la Ciudad de Buenos Aires, a las 16 de este miércoles la temperatura a nivel local fue de 33.3 °C, con una sensación térmica de 34.7°C. Además, la humedad fue de 42%.



Una repentina ola de calor afectó desde este martes a la Ciudad de Buenos Aires e impactó también en 17 provincias del país, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional. Las altas temperaturas, a su vez, generaron un nuevo récord en los registros de octubre en territorio porteño, con un pico de 36.1°C, advirtieron desde el SMN.



La ola de calor entre ayer y hoy fue tal, que generó incendios forestales que afectaron siete provicias del país. Incendios forestales activos afectaban a distintos lugares de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Córdoba, La Rioja y San Luis este miércoles, informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció la asistencia por medio del envío de recursos para combatir el fuego en localidades tucumanas y catamarqueñas.



Ante la ola de calor registrada en el país en la semana, el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado para hoy una alerta nivel amarillo para sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Tucumán y Catamarca por temperaturas extremas. También nivel amarillo por fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut.