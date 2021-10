“Es una alegría”, dijo la brasileña que será reina en comparsa de Gualeguaychú

Sociedad Por primera vez una brasileña será la reina en una comparsa de Gualeguaychú

Silvana “Bombón” Fernandes, nacida en Belo Horizonte, radicada hace varios años en Buenos Aires, levará la corona de soberana de la comparsa de Gualeguaychú Mari Mari 2022.En diálogo con, integrante de Marí Marí contó que “tengo la alegría y energía de siempre, disfruto mucho bailar y voy a hacer una reina diferente, voy a desfilar pero no voy a dejar de danzar”.Además, reveló que “cuando viajo a Brasil y me presento como pasista argentina, hace muchos años que vico en este país y lo vivo de manera muy linda, soy argentina por elección, tuve la oportunidad de volver a Brasil, pero siempre elijo quedarme”.“El carnaval se vive con una adrenalina muy alta y es difícil de controlar, el corazón va a mil cuando vemos desde las gradas llenas de gente que nos alientan y celebran”, añadió.Fernandes en Brasil se enamoró de un argentino, se casó tuvo un hijo y se vino a vivir a la Argentina, por el 2007, y hasta el 2010 no hablaba castellano, año en que conoció Gualeguaychú de la mano de un amigo que vino a jugar vóley profesional en el club de Pescadores.En su tierra natal, fue donde la apodarony la explicación al sobrenombre fue: “me lo pusieron cuando bailaba en Brasil y tiene que ver con el color de mi piel chocolate”.