Precios Congelados en Entre Ríos: dónde denunciar ante irregularidades

Hasta el 7 de enero rige el listado de precios congelados, una medida que fue dispuesta a nivel nacional, pero que tiene variaciones según cada provincia.“Este martes comenzaron los controles y se estableció que 1383 corresponden a la provincia de Entre Ríos, los mimos tendrán un precio fijado y los comercios no lo podrán vender por encima de ese valor”, aclaró el director general de la Defensoría del Consumidor de la Provincia, Pablo Luciano, aEn este sentido, detalló que se redireccionó el plan de Precios Cuidados y se acordó seguir utilizando la misma señalética del plan anterior para identificar estos 1.383 o la cantidad de productos que cada supermercado trabaje”. Agregó que muchas cadenas de supermercado “que tienen locales pequeños va a seguir trabajando la cantidad de productos que ya lo venia haciendo.Además, Luciano mencionó que para las despensas de barrio todavía no se definió como será la aplicación: “Para los comercios de cercanía no estaba alcanzado por Precios Cuidados”.Sobre la fiscalización, detalló que se realizarán “amplios operativos y cada municipio tiene la facultad de controlar los comercios; además se sumarán a la tarea trabajadores de la Dirección General de Fiscalizaciones”.En sintonía con esto, explicó que quienes adviertan anomalías sobre el precio de los productos, pueden realizar la denuncia al 0800 444 8256; o al whatsapp 343 6229530; además existen otros medios digitales como la ventanilla única digital y el reclamo online en el sitio web https://www.entrerios.gov.ar/defensadelconsumidor/ “Se estableció trabajar con las grandes cadenas y los distribuidores mayoristas, ya que en Entre Ríos abarcan más de la mitad de la población, y luego seguiremos trabajando con otros controles”.

