Ley de etiquetado: “Es un gran avance para la salud”, apreció nutricionista

Se convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal que apunta a advertir sobre el exceso de sodio, grasas y azúcares en alimentos ultraprocesados. Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que persigue la obligatoriedad de rotular, de forma clara y explícita, los alimentos y bebidas para consumo humano informando acerca de nutrientes críticos y guiando al consumidor hacia opciones de compras más saludables.la licenciada en Nutrición, Natalia Cian.Según ejemplificó, “las bebidas cola tendrán este sello de alto en azúcares y advertirán que tienen cafeína; o las que tienen edulcorantes indicarán que esto no es conveniente para niños”. “De esta manera, el consumidor podrá saber de manera más fácil y clara lo que le aportará ese alimento, porque hasta ahora era muy confuso leer en la lista de ingredientes, dado que tres de cada cuatro personas no entendía lo que decía”, indicó.“Comemos sin saber”, aseguró Cian y adujo a que esto se debe a que “hay alimentos que son dulces, que tienen sal para mejorar su conservación y otros que son salados y que contienen azucares para mejorar su sabor”. Por lo cual, para la nutricionista, “con este etiquetado, la persona podrá saber esto y consumir ese producto solo si decide hacerlo”. “Esta es la oportunidad que tenemos los nutricionistas para promocionar buenos hábitos a nivel escolar para que los niños puedan ser replicadores en las familias para alimentarnos mejor”, ponderó.La nueva iniciativa busca contrarrestar el efecto positivo de ciertos mensajes de nutrición como, por ejemplo, el de “0 grasas trans” en la intención de compra a la vez que prohíbe el aval, a través del uso de figuras deportivas, asociaciones científicas o personajes infantiles, de productos que contengan algún sello de advertencia como en el caso de las bebidas alcohólicas.En ese sentido, la nutricionista comentó que “los yogures que se promocionaban como `muy saludables para el crecimiento de los chicos´ tendrán la advertencia de que son productos altos en azucares y obliga a las industrias a elaborar alimentos más saludables para vender en las góndolas”.“La ley prohíbe que aquellos productos que tienen algún sello frontal, como algunas gaseosas que dicen ser avaladas por entidades científicas, no podrán ser promocionados; la normativa también contempla que se vendan alimentos más saludables en establecimientos escolares”, agregó al respecto.Para la especialista, la nueva ley de etiquetado, “es un gran avance para la salud y para el derecho de los consumidores que podrán elegir para su salud”.