Imputaron a una mujer que dio datos falsos sobre crimen del arquitecto

Una de las mujeres que aportó información falsa en el caso del homicidio de Joaquín Pérez, fue imputada por ese hecho. Además, el juez de la causa le dictó prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 90 días. La otra mujer que aportó datos falsos ya había sido detenida.Cristina M., que se encontraba prófuga en un principio, fue imputada por el fiscal Franco Carbone por brindar información falsa en el resonante homicidio de Joaquín Pérez, el joven arquitecto que fue asesinado cuando iba a guardar su auto en el barrio de Arroyito la semana pasada.La mujer llamó al 911 y dio la identidad y la ubicación de su ex pareja, al que señaló como uno de los autores del crimen. La policía demoró a este hombre y a otro más, que luego fueron liberados cuando se constató que no habían tenido participación en el hecho.El juez Carlos Leiva le dictó 90 días de prisión preventiva domiciliaria a Cristina M. Y aclaró que no fue efectiva porque contempló que está al cuidado de menores de edad, que son sus hijos.