El recuerdo de Florencia Kirchner a once años de la muerte de su padre

Desde febrero de 2020, cuando decidió abrir una cuenta en la red social Instagram, la hija de la vicepresidenta, Cristina Fernández, mostró públicamente sus cualidades con las letras: sus posteos fueron una especie de catarsis para exudar algunos pensamientos y padecimientos que sufrió, así como también para cuestionar en reiteradas ocasiones el accionar de la Justicia y de la oposición.



Sin embargo, a once años de la muerte de su padre, optó por hacer valer aquella manida frase de que "una imagen vale más que mil palabras" y la fuerza de la foto elegida hizo que no necesitara letras para agregar.



A través de su cuenta de Instagram, apenas iniciado el miércoles del aniversario, Florencia Kirchner publicó una imagen en la que se la puede ver a ella con escasa edad observando por una ventana y a su padre detrás, sosteniéndola.



A lo largo de su poco más de año y medio de publicaciones en la red social, la hija del ex presidente publicó varias imágenes de su infancia, tanto con su padre como con su madre.



En marzo de 2020, Florencia Kirchner había contado que en los momentos en los que se siente mal anímicamente suele aparecerse en su mente el recuerdo de su padre: "Si me voy para abajo aparece. Es como el escudo de que tuve suerte".