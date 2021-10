Fuerte recomendación para que los niños no vean "El juego del calamar"

Qué efectos puede producir "El juego del calamar" en los más pequeños



La serie El juego del calamar irrumpió en Netflix y causó tanta o más sensación que la exitosa "La casa de Papel". Sin embargo, desde la ONG "Si nos reímos, nos reímos todos", recomiendan que los niños pequeños no deben mirar la serie y que los preadolescentes de entre 12 y 16 años deben hacerlo junto a un adulto responsable.La plataforma de streaming Netflix, la más popular del mundo, anunció hace algunas semanas que la serie se había convertido en pocos días en la más vista de todos los tiempos. "Squid Game (por su nombre en inglés) ha alcanzado oficialmente los 111 millones de fanáticos, ¡lo que lo convierte en el lanzamiento de nuestra serie más grande de todos los tiempos!", celebraron desde la cuenta de Twitter de Netflix.La serie ocupa el primer lugar en las listas de los 10 mejores de Netflix en 94 países de todo el mundo. Es la primera serie coreana de la plataforma en alcanzar el número uno en Estados Unidos.BásicamenteEste martes, el docente y referente de la ONG, Arístides Alvarez, fue consultado sobre si era recomendable que los niños vieran "El juego del calamar" y al respecto aclaró que "de hecho cuando empieza la serie la plataforma ya te advierte que es apta para mayores de 16 años y que tiene contenidos de violencia y de índole sexual. Después, la misma plataforma ofrece alternativas para de alguna manera hacer control parental para que los niños y menores no accedan directamente a ver la serie con el usuario que deberían tener creado. Pero los chicos la están viendo igual, si no la ven en la plataforma, lo hacen a través de otras aplicaciones, pueden ver un capítulo, o un resumen, o fragmentos. Es muy difícil el control, por eso insistimos con que los adultos hablen con los chicos y no permitan que los menores de 12 años la vean".Sobre el porqué de esa postura, Alvarez explicó:El docente, exdirector del Instituto Zona Oeste, comentó además que en la serie se utilizan juegos conocidos internacionalmente, como el de la luz verde y la luz roja, "para llevarlos a la serie en una competencia donde hay disvalores, donde hay trampa y muerte, y donde, en definitiva, gana el más fuerte. Así se expresa el capitalismo más salvaje. Entonces, un menor no la va a entender. Por eso insistimos en que no la tienen que ver los más chicos y que, si la ven los preadolescentes de entre 12 y 16 años, lo ideal es que lo hagan junto a un adulto y que luego se charle, se debata con ellos. Incluso en el ámbito escolar se puede charlar con la misma familia. Lo que no podemos hacer es desatendernos del tema".Consultado sobre si directivos y docentes de escuelas rosarinas le referían si tenían conocimiento de que los menores de 12 años veían la serie y si algunos de los juegos eran replicados, Alvarez reveló que existe preocupación en el ámbito docente:Alvarez dijo que este tipo de situaciones en los niños, abundó el docente."Muchos adultos que la han visto me dicen que lo hicieron para después poder aconsejar. Uno no ve esta serie porque la disfruta, a pesar de que hay mucha gente que disfruta con la crueldad. No nos olvidemos que hace 2.000 años existía el Circo Romano", recalcó. (