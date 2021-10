Médicos terapistas de Córdoba recibirán un adicional por recurso humano crítico

Los especialistas en terapia intensiva que se desempeñen en los hospitales provinciales recibirán un adicional por “recurso humano crítico”. Se trata de un plus salarial que impacta en el básico, provocando un incremento del monto que perciben por mes.



Según consta en los fundamentos del decreto firmado la semana pasada por el gobernador Juan Schiaretti, el reconocimiento se realiza “a efectos de asegurar y mejorar el servicio en las Unidades de Terapia Intensiva (…) en virtud del incremento en la demanda de cuidados críticos y la disminución en la oferta de profesionales especializados”.



El adicional se hace extensivo para aquellos intensivistas que trabajan en Unidades Coronarias (UCO). Y también lo recibirán, aunque en un porcentaje inferior, los médicos que se desempeñan en esas unidades, sin tener especialidad, y que acrediten cinco años o más de trabajo en esas áreas. Por ejemplo, cardiólogos o clínicos que desde hace un tiempo asisten las terapias intensivas.



Durante la epidemia de gripe A (H1N1), en 2009, el Ministerio de Salud provincial había otorgado el plus diferencial a los especialistas en terapia intensiva pediátrica. Con el objetivo de “unificar criterios”, la Provincia extendió el beneficio a los intensivistas de adultos.



También perciben este adicional los anestesiólogos, obstetras y neonatólogos. En estos últimos, el entonces ministro de Salud provincial Oscar González había otorgado el plus ante la necesidad de ampliar la oferta de profesionales capacitados y el objetivo de reducir la mortalidad infantil.



El fundamento legal de la medida se sustenta “en las disposiciones del artículo 84 de la ley 7625, que establece que corresponde percibir el adicional por recurso humano crítico a aquellos agentes que se desempeñen en un ámbito en el que su profesión o actividad haya sido declarada como tal por el Ministerio de Salud provincial”.



En Córdoba hay matriculados 255 especialistas en terapia intensiva, según datos del Consejo de Médicos de la Provincia. De ellos, 164 residen en la ciudad de Córdoba. La cifra tiene en cuenta aquellos profesionales que completaron el trámite de renovación de la matrícula, así como los que la tienen vencida.



Durante la pandemia, la entidad resolvió prorrogar el plazo para que puedan trabajar todos, ante la altísima demanda de recursos humanos.



El total de terapistas pediátricos es menor: hay 34 matriculados en Córdoba, de los cuales 27 viven en la Capital provincial.



Esta es una de las especialidades menos elegidas por los médicos recién recibidos. En abril, cuando se abrió la convocatoria a las residencias, apenas se cubrió el 67 por ciento de los cargos. Este año se abrieron 55 vacantes para terapia intensiva (18 en hospitales provinciales, 35 en instituciones privadas y dos universitarias). Sin embargo, sólo se pudieron cubrir 18 de esos puestos (11 en la Provincia, seis en los privados y uno en la universidad).



Aval de las sociedades científicas

Las organizaciones que nuclean a los intensivistas de Córdoba celebraron la medida y anunciaron que sostendrán la lucha para que también perciban el adicional los enfermeros y quinesiólogos que se desempeñan en áreas críticas. Los primeros, se forman en una especialización dictada en la Universidad Nacional de Córdoba. Los segundos, también se capacitan y hoy son recurso escaso.



Daniela Olmos, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), filial Córdoba, indicó: “Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo ser reconocidos como recurso humano crítico. Durante la pandemia de gripe A (H1N1) lo intentamos, pero no fuimos escuchados. Cuando asumí el año pasado, retomamos el reclamo. Apareció la pandemia y el ministro (Diego Cardozo) se comprometió a reconocer la especialidad. Finalmente, salió el decreto, lo que nos llena de satisfacción”.



Olmos explicó que, aunque es apasionante, la especialidad implica un desgaste, tanto por la complejidad de las tareas a desempeñar, así como la cantidad de horas que demanda, en detrimento de energía puesta en la familia. Esto hace que la especialidad no sea muy elegida por los médicos que recién se egresan. “Si la remuneración es un poco más acorde con el desempeño, entonces será más fácil formar a nuevos especialistas. Es un pilar más que se suma”.



La intensivista explicó que desde hace años se intenta jerarquizar los cuidados críticos. En el caso de medicina, implica una formación de cuatro años, más una subespecialidad.



Agregó que este año se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con el aval de su decano, Rogelio Pizzi. Los estudiantes de los últimos años de la carrera podrán estudiar medicina crítica, mediante un módulo optativo que dura ocho semanas. El año pasado se inscribieron 500 alumnos y todos terminaron el curso.



Por su parte, Andrés Peñaloza, presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, agregó: “Somos la única provincia que ha tenido esta deferencia con los intensivistas. El otorgamiento del recurso humano crítico fue una promesa que celebro que se haya cumplido”.



El profesional agregó que este decreto “nivela para arriba” ya que impulsará al sector privado a reconocer la especialidad. También a otras jurisdicciones. “Obligadamente, el resto de los prestadores se tendrán que acomodar”. Y destacó que será un incentivo también para otros especialistas que se desempeñan desde hace años en las áreas críticas.



Mesa de trabajo

Las sociedades científicas que nuclean a los intensivistas conformaron una mesa de trabajo en el Ministerio de Salud provincial. Coordina el jefe de la terapia intensiva de la Clínica Reina Fabiola, Julio Bártoli. Uno de los objetivos fue elaborar un manual para tratar a pacientes críticos con Covid-19: desde qué medicamentos o terapias utilizar, hasta cómo resolver la escasez de algunas drogas que se dio, principalmente, durante el pico de la segunda ola.



Uno de los temas que quedaron pendientes es el seguimiento de pacientes que estuvieron internados y quedaron con secuelas crónicas o síntomas persistentes.