Cierran una escuela y el único alumno que asiste debe reubicarse

“Es horrible”

“No quiero que cierre”

“Una medida intempestiva”

Dylan cursa sus últimos días en cuarto grado en la Escuela Primaria N° 105 “2 de Abril”, en Raíces Este, un paraje ubicado a 40 kilómetros de Villaguay. La escuela se va a cerrar por decisión del Consejo General de Educación (CGE). Se trata de un edificio construido en 1950, en el marco del Plan Quinquenal de Perón, que está en muy malas condiciones, y por seguridad, la Zonal de Arquitectura recomendó a Educación su clausura.El edificio escolar tiene una construcción contigua donde viven Dylan, su mamá Fanny Niz, y su abuela Hilda, que a la vez es la cocinera de la escuela. No solo tendrá que desocuparse la escuela; también Dylan y su familia deberán salir del lugar y reubicarse en otra vivienda. La abuela Hilda Niz, que desde hace 15 años se desempeña en la Escuela N° 105, dice que todavía está en shock con la noticia.“Mi nieto es un chico. No sabe nada de todo esto que está pasando. Pero es horrible que vengan y te digan que cierran la escuela. Es una palabra fea. Dicen que el chico tiene que completar sus estudios en otra escuela: hay una a 7 kilómetros y otra a 12 kilómetros. Es el único alumno acá. Antes, había más chicos. Lo que pasa es que este lugar se está despoblando. Le quedan 2 años y 2 meses para terminar la escuela. ¿Por qué tienen que cerrar?”, se pregunta.Este lunes llegó a la Escuela N° 105 la directora departamental de Educación de Villaguay Hilda Blanco y redactó un acta con la presencia de la directora de la escuela, Noelia Pavicich y la cocinera Hilda Niz.El documento se labró “con el fin de tratar la reubicación del niño Niz, Dylan, de cuarto grado”. El acta dice, sin más: “La señora directora departamental reubica al estudiante en la escuela más próxima a esta institución, Escuela N° 63 Juan José Paso, distante a 4 kilómetros, a partir del 1° de noviembre de 2021″.A la reunión con la funcionaria de Educación se incorporó la mamá de Dylan, Fanny Niz, que pide la continuidad de la escolaridad de su hijo en la Escuela N° 105, “a lo que se le explica que mediando un informe de Arquitectura para clausura momentánea del edificio no puede ser posible dicha petición”.“No esperábamos esto”, atina a decir la mamá de Dylan. “Nos vinieron con esto de golpe. No sabemos el porqué de este ensañamiento”, agrega.Fanny Niz desea que su hijo finalice la escuela primaria en la escuela donde empezó jardín. “Yo no quiero que cierre. Hablé en departamental. Le faltan dos años para terminar. En principio habían dicho que sí, pero después empezaron de nuevo con la idea de cerrar la escuela. Yo me negué a firmar esa decisión”, contó.En el CGE afirman que avalaron la decisión que adoptó la directora departamental de Educación de Villaguay, Hilda Blanco. “Ese alumno fue reubicado en la Escuela Juan José Paso hasta tanto la arreglen la 105, que es de la época de Perón y no está en buenas condiciones edilicias”, señalan.Martín Larrosa, secretario general de la seccional Villaguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), dijo que le cierre se trató de una medida intempestiva, y que enterados del cierre, la tutora del alumno se negó a firmar el acta. La decisión oficial es que el alumno complete el ciclo lectivo 2021 en otra escuela, distante a 7 kilómetros.“La directora departamental no presentó ninguna documentación –dijo Larrosa-. No hay relevamiento que diga que la escuela está en peligro de derrumba”.“En la mañana del lunes 25 de octubre, recibimos la lamentable noticia de que la Sra. responsable política de la educación en Villaguay, Hilda Blanco, concurrió a la Escuela Primaria Nº 105 «2 de Abril», ubicada en el distrito Raíces Este, con la firme determinación de cerrar la institución aduciendo un informe del jefe zonal de arquitectura quien sin visitar el lugar determina el cierre”, denunció la seccional Villaguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).“Esta clausura avasalla el derecho de los niños de aprender y desdice las declaraciones del actual Gobernador que expresa que donde existe un alumno habrá una escuela abierta”, alertó. “Sumado a que cerrar una escuela implica la pérdida de la única presencia del Estado en esa zona, mediante acta de por medio se reubica al alumno, no teniendo en cuenta su trayectoria escolar, sin importar lo que sus tutores opinan. En el mismo acto traslada al personal de cocina a cumplir funciones a otra institución educativa. La madre del niño se niega a que su hijo sea reubicado a una escuela distante a 7 kilómetros, cuando su residencia actual es a 50 metros de la escuela 105”, añadió el gremio. ´Según Agmer Villaguay, la tutora del único alumno de la escuela cerrada pidió que “el niño culmine sus estudios primarios en dicho establecimiento. No es atribución de la Directora Departamental de Escuelas, reubicar a un alumno sin consentimiento de sus tutores”.En ese sentido, remarcó que la presencia de la directora departamental se dio “en respuesta a la visita que este sindicato hiciera hace algunos días denunciando la pésima situación de infraestructura. Como hemos reiterado en varias oportunidades, los cargos de director departamental de Escuelas deben ser concursados tal cual lo prevé la Constitución Provincial, para así evitar estos atropellos de funcionarios incompetentes designados a dedo”. (Fuente: