Estudiante fue a la escuela con pollera porque no le permiten usar short

Foto: El joven dijo que no le gusta vestirse así pero lo hizo por comodidad Crédito: Carlos Paz Vivo

Un curioso episodio ocurrió este lunes por la mañana en la ciudad cordobesa de Carlos Paz, en medio de las sofocantes temperaturas que se registraron en toda la provincia. Un alumno de la villa serrana fue a la escuela en pollera porque la institución no le permite usar short.

Según se informó, el joven solicitó al establecimiento ir en pantalones cortos por el intenso calor de la jornada, pero no lo dejaron ya que ese atuendo está permitido solamente para las mujeres.



Ante la negativa, el alumno del IPEM N°359 Arturo Umberto Illia asistió a clases en pollera. Si bien pudo continuar la jornada en la escuela, las autoridades le llamaron la atención y no podrá volver con ese tipo de prendas.



En diálogo con el medio antes citado, el protagonista de la historia contó que optó por ir con pollera ya que es una prenda que si le permiten utilizar a las mujeres. “No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, relató.



Además, aseguró que la preceptora “de muy buena manera, me vino a hablar y me explicó que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”. Desde la escuela no comunicaron nada respecto al hecho.