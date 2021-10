Quiere trabajar y sale con un cartel pidiendo que le reciban su Curriculum Vitae

Ezequiel tiene 28 años y le sobran las ganas de trabajar. Vive en barrio General Savio de Córdoba y desde hace seis días se toma un colectivo urbano para ir a diferentes puntos de esa ciudad, frena en las esquinas más concurridas con su cartel y pasa 13 horas seguidas pidiendo trabajo.



“Busco trabajo. Alguien que me reciba mi Curriculum Vitae”, se puede leer en la pancarta blanca con letras impresas en color negras que sostiene con sus manos. Abajo deja su número de celular y agradece por su atención.



Si hay algo que Ezequiel tiene claro es que quiere trabajar y "no vivir de planes sociales".



En diálogo con ElDoce.tv aseguró con firmeza: “Quiero trabajar, porque tengo manos, piernas y estoy sano. Opté por hacer el cartel porque llevé varios CV y en algunos lugares no me los recibieron y en otros tampoco me llamaron”, lamentó.



Además, contó que “no recibe ayuda de nadie” y “se quedó sin ahorros”. Es papá de una nena de 4 años y actualmente vive con su mamá y hermana de 10 años. Se ayudan entre todos, pero necesita urgente conseguir un empleo.



Hace dos meses, era chofer de taxi hasta que sufrió un violento robo: pasajeros se subieron y le dispararon en la pierna en barrio Mosconi de Córdoba. “Dejé por miedo a que me volviera a pasar los mismo”, contó. En el inicio de la pandemia del coronavirus lo despidieron, como a muchas otras personas, de una fábrica en la que tenía contrato por cuatro meses. También hizo changas como herrero para sobrevivir.



Desde que sale a la calle, muchas personas se le acercaron. Le ofrecen comida y hasta dinero, pero no les recibió la plata porque “no quiere nada de arriba”. Ezequiel no baja los brazos y, otra vez como hace seis días, volverá con su cartel para buscar trabajo.