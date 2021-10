Habrá nueva marcha en Rosario por seguridad: "No podemos seguir viviendo así"

Familiares de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años asesinado en ocasión de robo el martes pasado en Arroyito, convocaron a marchar nuevamente esta semana en reclamo de justicia y seguridad. Por el asesinato no hay personas detenidas.



Luego de la nutrida movilización realizada el jueves pasado en la zona del homicidio, para esta semana se convocó a través de las redes sociales a una nueva concentración vecinal pero ahora en el Monumento a la Bandera el miércoles 27 de octubre a las 20.



“Vayan el miércoles al Monumento a gritar justicia”, pidió Leandro, hermano de Joaquín, en diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres).



Emocionado recordó a su hermano fallecido y contó que Joaquín “vivía por su familia y ahora su hija de 2 años pregunta «donde está papá»”.



Consultado sobre las cosas que deberían cambiar para evitar nuevas víctimas de la ola de violencia, Leandro respondió que “las fuerza de seguridad deberían estar más presentes”.



“Está todo mal. No puede ser que el Sies haya tardado media hora para ir a buscar a mi hermano. Los únicos que pueden modificar esto son nuestros representantes, no podemos seguir viviendo en esta ciudad así. Es una locura”, manifestó Leandro en diálogo con el periodista Alberto Lotuf.



Finalmente, y en representación de los familiares de víctimas, dijo que la marcha del miércoles servirá también para presentar un escrito para reclamar compromiso a las autoridades en cuestiones de seguridad, educación y otras mejoras sociales.



“Queremos que se comprometan a largo plazo, mas alla del gobierno de turno”, expresó Leandro. (Rosario 3)