La historia del padre que escucha partidos de fútbol junto a la tumba de su hijo

Una fotografía de un padre escuchando el relato de un partido de fútbol junto a la tumba de su hijo conmueve a todo el país. El fanatismo por San Martín de Tucumán tanto del hombre como de su hijo, fallecido en 2016, hizo que "compartieran" este momento y el fútbol consiguiera el "milagro de reunirlos" durante los noventa minutos.



La historia se remonta cinco años atrás, al 9 de junio de 2016, cuando Nahuel "Dibu" Pérez y sus amigos decidieron viajar a la provincia de Santa Fe para ver el partido de su equipo con Libertad de Sunchales. Después del triunfo del equipo de sus amores, que por aquellos días tenía a Diego Cagna como técnico, Dibu (de 19 años) y los otros tres hinchas (Gastón Cajal, Fernando Andrada y Juan Carlos Grollimund) regresaban a casa cuando tuvieron un accidente en la ruta 34, a la altura de Santiago del Estero. Los cuatro perdieron la vida tras impactar de frente contra un camión.



Fue la hermana de Nahuel quien publicó la foto en las redes sociales y ante la gran repercusión que tuvo habló con los medios. “Siempre mi papá va con mi mamá en la moto. Todos los domingos y durante la semana también. No hay domingo desde que falleció mi hermano que no vayan al cementerio", contó Marianela.



"Es una escena que siempre está presente, pero que ayer decidí compartirla: me motivó verlo a mi papá así, me movilizó verlo así, me sentí orgullosa de verlo ahí, un hombre que se bancó todo, un padre que perdió a su hijo y que sigue ahí, de pie. Es un momento que quería atesorar para siempre en mi vida, pero no, la verdad que no esperaba que la foto tomara tanta trascendencia”.



Este lunes a la noche, después de un día movilizador para toda la familia, la imagen que ha conmovido a los hinchas de San Martín en particular pero a miles y miles de personas más allá de sus colores en el corazón, Marianela, sentada al lado de su papá, expresó: “A todos acá nos ha sorprendido la viralización de la foto. Mi papá está sorprendido. Todos quieren hablar con él, pero él no puede, no está preparado para estas cosas".



"Uno al duelo lo lleva como puede. Y hemos recibido mucho afecto este día: acá no hay colores, es una imagen que quise que sirviera para transmitir ese mensaje de amor y pasión, de cómo puede unir el fútbol a amigos, padres e hijos”, indicó a El Tucumano.



Entre los cientos de mensajes que llegaron a la familia de Nahuel Pérez, el presidente de San Martín, Rubén Moisello invitó a Miguel Ángel y a las hermanas de Dibu a la cancha el próximo lunes contra Agropecuario, en un partido clave por el ascenso y en vísperas del cumpleaños del Santo: “Mi papá nos llevaba siempre a la cancha desde chicos. Pero desde que pasó lo que pasó, mi papá no volvió más. Ahora está pensando si irá el lunes que viene. Por lo pronto sabemos que así, como en la foto, es una manera de tenerlo cerca a mi hermano, de tenerlo presente”.



“Este clima que vivimos los hinchas de San Martín es un clima parecido al de aquel ascenso y mi mente retrocedió a aquel momento, al del previo al viaje a Sunchales. Por eso también quise sacar la foto, por eso quise guardar en mi corazón la imagen de mi papá frente a la tumba de mi hermano, donde todo es de San Martín: las flores rojas y blancas, la foto en la lápida con la camiseta y el gorrito, claro, el gorrito de San Martín que desde hace cinco años se lo cambiamos cuando le pasa el sol y la lluvia. Así lo recordamos a mi hermano. Así lo tenemos presente. Así sería hermosísimo que lo recordaran a él y a los demás chicos, a todos los que alientan desde el cielo. Sí, así".