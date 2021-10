Cerrito pidió Justicia por la docente asesinada: "Que no falte nadie más"

Policiales Hallaron muerta a una mujer y detuvieron a un hombre en Cerrito

Se investiga el crimen de una docente de 51 años, que fue hallada con cortes en el cuerpo, en su casa de calle Lavalle al 800 en la localidad de Cerrito. La víctima fue identificada como Noemí Guadalupe Suárez y según dio cuenta, se desempeñaba como miembro del equipo directivo de la Escuela Primaria N°68 “Hernando Arias de Saavedra” de Hernandarias.Por el hecho de sangre, detuvieron a quien era su pareja, Oscar Bertuni, de 54 años y jubilado de la Dirección Provincial de Vialidad.Este lunes, allegados y vecinos de la localidad marcharon en profundo silencio para pedir “justicia” por el hecho que hoy enluta a Cerrito; el crimen de la docente Noemí Suarez.”, señalaba el documento que leyeron en la Plaza central de la localidad de Paraná Campaña.Los asistentes a la marcha, que exhibían en sus rostros el tremendo dolor por esta persona que vivía en Cerrito, caminaron hasta llegar al “banco rojo” que está ubicado en la Plaza de las Colonias, “en memoria de todas las mujeres asesinadas, por quienes decían amarlas”, de acuerdo a la leyenda que reza en el asiento.“Como colectivo de mujeres no es la primera convocatoria que hacemos, desde hace un tiempo venimos trabajando en la comunidad como organismo, haciendo diferentes actividades. H”, puso relevancia Soledad, presente en la marcha.

“Hay un sistema que sigue sin cuidarnos”

Otra de las mujeres, que contó que Noemí era su vecina, reflexionó: “Ella era docente, que no es poca cosa; era una mujer maestra. Lo importante no es quién era Noemí, me parece, sino que es una mujer más que fue asesinada. Estamos pidiendo Justicia, saber qué pasó, quién lo hizo y que reciba el castigo necesario”.La mujer se refirió a la palabra “fracaso” que se usó ene l documento que leyeron ante este hecho: “Es un fracaso como sociedad cerritense porque además, dentro de la sociedad, todos cumplimos diferentes roles; hay quienes tienen más responsabilidades que otros.”.Magalí, por su parte, expresó: “Como mujeres nos atraviesa esta problemática. A la hora de una mujer más, muerta, pensamos en nuestras mamás o en nuestras hermanas”.Soy docente y mujer, no la conocí a Noemí, pero creo con eso basta, todos tenemos que tener empatía. No podemos pasar desapercibidos este tipo de hechos y creo que recién ‘estamos naciendo’ en algún tipo de conciencia social y de sensibilidad, sobre todo”, destacó Lorena.“A mí me trajo Noemí, porque la conocía, fue colega.con estas cuestiones”, destacó Emiliana.