Temporal de vientos azota a Chubut: cortes de rutas y voladuras de techos

Un fuerte temporal con vientos de más de 150 kilómetros por hora causó grandes destrozos en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, que amaneció este domingo con un apagón y rutas cortadas por árboles caídos Las ráfagas continuaron durante la tarde en el sur de la provincia y se declaró la "alerta roja".El director de Defensa Civil, José Mazzei, dijo que esperan que la situación se agrave durante la noche. Si bien no se reportaron hasta ahora daños personales ni heridos, Mazzei pidió a la población que "no salgan de sus casas porque lo peor está por venir", afirmó Mazzei a Télam."Es tal el nivel de polvo en suspensión que parece que estuviera por llover, pero en realidad es que hay una nube de polvo que es increíble", describió el director de Defensa Civil.Las condiciones climáticas habían sido anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que emitió una alerta naranja en la región debido a las peligrosas ráfagas que se esperaban para este fin de semana. Este domingo el SMN cambió la alerta a roja para gran parte de Chubut.Entre las graves consecuencias que trajo, se desprendieron y volaron los techos del hipermercado Walmart -ubicado en el barrio Pueyrredón de dicha ciudad- que debió ser evacuado para evitar heridos.En Comodoro Rivadavia, se cayó una torre de madera de petróleo fuera de servicio emplazada en uno de los accesos y considerada monumento histórico que, en su caída, arrastró el tendido eléctrico y dejó sin luz a varios barrios de esa ciudad, la más grande de la provincia.El tendido eléctrico que va de Esquel a Trevelin, en plena cordillera, también colapsó por la caída de un poste de la línea de media tensión, aunque fue repuesto y el servicio se restableció.En la localidad de Paso de Indios, ubicada en el centro norte de Chubut, se cortó totalmente la energía y se cayó un paredón de la terminal de colectivos.Además, se registró la caída de postes de luz y árboles, algunos de gran tamaño, en distintas zonas. En consecuencia, autoridades locales restringieron la circulación en diferentes rutas con el objetivo de prevenir futuros accidentes.En la misma línea, los fuertes vientos generaron un apagón total en varios barrios de Comodoro Rivadavia y cortes de agua que se produjeron aisladamente.Según informaron especialistas, las ráfagas alcanzaron los 125 kilómetros por hora durante la mañana del domingo, pero esperaban que fueran más fuertes por la tarde, cuando finalmente se registró una cifra mayor, que superó los 153 km por hora. En este contexto, se decidió la suspensión de diferentes actividadesLa autoridad provincial determinó a través de un comunicado que "en la Región V (Sarmiento y zona sur) y Región VI (Comodoro Rivadavia – Rada Tilly) no se dicten clases el lunes 25 y martes 26" en tanto "para la región I (Noroeste) y Región III (Esquel y Área de influencia) se suspenden las clases este lunes 25 en el turno mañana".Permanecen cortadas desde esta tarde hasta mañana: las rutas 3, tramo Trelew límite con Santa Cruz; 40 entre Epuyén y el límite con Santa Cruz; la 25 entre Dolavon y Esquel y la 26 desde Comodoro Rivadavia a Río Mayo.El domingo a la mañana ya se había determinado la suspensión de los partidos de la liga de fútbol local.“Por el fuerte viento que está pronosticado para este mediodía y por la tarde se suspenden todos los partidos organizados por la Liga de Fútbol para el día de hoy”, informaron.De acuerdo a las averiguaciones de especialistas, no hay antecedentes que se haya declarado una "alerta roja" por estas circunstancias, teniendo en cuenta que esta es una comarca en la que el fenómeno es bastante habitual.