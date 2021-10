Emocionante despedida a enfermero jubilado: fue llevado en andas por sus colegas

Carlos Lapalma cumplió su último día de cómo enfermero en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, y sus compañeros le dieron una ruidosa despedida.“Fue una despedida de mucha nostalgia y ver que mis compañeros me despedían de esa forma,me generó una enorme emoción”, contó Carlos Lapalma a pocas horas de haber sido llevado en andas en el último recorrido por el largo pasillo del nosocomio.Es que el enfermero, este viernes, finalizó su vida activa en el Hospital Centenario al comenzar a disfrutar su jubilación y el cierre de su actuación profesional no pasó desapercibida como se observa en el video al que accedió

“Uno forma una familia cuando empieza a trabajar, y en mi caso me inicié en el año 1989, cuando arranqué en sala clínica, donde había pocos recursos y se trabajaba mucho, pero yo empezaba con el entusiasmo de aprender y atender a la gente”, contó aLuego fue cambiando de lugares y la última etapa la atravesó prestando servicio en Terapia intensiva. “Fue especial trabajar allí, pero muy duro en este último tiempo de pandemia, porque tuvimos además compañeros contagiados a los que tuvimos que cuidar”, rememoró.En cuanto a las emociones encontradas que vivía en ese momento, expresó: “Fue muy emotivo, salir del hospital y saber que no voy a entrar más como profesional. Pero para mí comienza una nueva etapa y me voy con la tranquilidad de haber dejado todo por esta profesión”.