“Por una frontera sin PCR”: exigieron la flexibilización del paso Colón-Paysandú

Lo que había expresado Bordet

"Por la apertura de fronteras sin burocracias", “por una frontera sin PCR”, un grupo de familias binacionales se concentró este sábado en el kilómetro 11 de la ruta 135 de lado argentino del Puente Internacional General José Gervasio Artigas para pedir por la flexibilización del paso fronterizo Colón-Paysandú. Es que el costo de un hisopado en Uruguay asciende a 100 dólares.Durante el acto, entonaron las estrofas de los himnos argentino y uruguayo. “Los himnos hacen hincapié en lo mismo: la libertad. Que una pandemia, y muchos menos intereses económicos nos corten la libertad, no hay que permitirlo. Se está levantando todo y cómo puede ser que un puente no se abra por intereses económicos”, aseguró una de las oradoras.“Acá deberían estar dando la cara los políticos a los que les ponemos el voto. Caminan la calle antes de las elecciones y después no les vemos la cara ni en la intendencia. Se llenan los bolsillos y están por sus intereses”, apuntó.“El intendente de Paysandú, que tiene su mamá viviendo aquí en Colón, no me va a decir que hace dos años que no la ve. Mentira”, acusó la mujer.“El puente no está cerrado para los uruguayos que quiera pasar. Es cuestión de que cuando llegan a la aduana, si les quieren hacer la PCR, ustedes les digan: ‘Tengo derecho a pasar porque tengo mi cédula y del otro lado está mi papá, mi mamá, un hijo llorando por verme’. Hagan valer su derecho”, sentenció otro de los oradores.“Pedimos encarecidamente que no cobren el PCR para todos aquellos vecinos fronterizos en un radio de 60 kilómetros”, indicó. Es que el costo de un hisopado en Uruguay asciende a 100 dólares.“Abran la frontera sin PCR. Un poco de humanidad”, “Queremos ir a ver a la abuela”, “Reunificación familiar ya. Sin PCR”, “Olivera, dejá cruzar a la gente”, “Por favor, abran ya las fronteras”, “Basta de excusas ¿Hasta cuándo?”, “Queremos ver a nuestros padres”, “Quiero darle un beso a mi hijo, netos y hermanos”, podía leerse en algunos de los carteles que portaban los manifestantes.El gobernador Gustavo Bordet había informado que mantuvo una conversación con la Directora Nacional de Migraciones, "para acordar el trabajo con burbujas para los vecinos Salto-Concordia, Paysandú-Colón y como corredor seguro Gualeguaychú-Fray Bentos, que tiene más distancias". "Esto va a mejorar el tránsito vecinal, solamente con el esquema completo de vacunación y sin necesidad de cuarentena”, indicó.En ese sentido, remarcó que “esta decisión se va a agilizar y estimamos que el 1ro de noviembre estén los nuevos protocolos. Queremos que haya turismo, que haya tránsito vecinal y que recuperemos la integración argentina-uruguaya, pero también el flujo comercial, que no deja de ser importante”.