Piedras Blancas festeja un nuevo aniversario: acto, feria, música y danzas

“Las ferias son una oportunidad muy importante para los microemprendedores”

Video: Piedras Blancas festeja un nuevo aniversario: Elonce TV recorrió los puestos de emprendedores

Video: Piedras Blancas festeja un nuevo aniversario: la gente disfruta del evento

Cumple 88 años y en este marco, vecinos y visitantes comparten un evento en la plaza central de la localidad, para celebrarlo.A la localidad del Departamento La Pazy municipales, para compartir con los festejos con la comunidad.Además, se cuenta con la presencia y participación de la artista plástica Adriana Vera, quien estará desarrollando una obra en vivo y en el lugar. Asimismo, se podrá disfrutar de la presencia de la Escuela Municipal de Danzas “Los Gurises de la Costa”, la Banda de la Policía de Entre Ríos, Naomi Omarini, María Cuevas, el Instituto Coreográfico Contemporáneo, y para el cierre de la jornada la participación estelar de Monchito Merlo y su conjunto, como así también el cierre estelar con Peteco Carabajal.Se proyecta el film “Francisco”, un cortometraje sobre la vida y obra del Supremo Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, cuyas escenas fueron filmadas en su mayoría, en la localidad de Piedras Blancas.Naomi Omarini, de 19 años, dejó de ser una promesa para convertirse en una “artista” con todas las letras. Si bien, como tantos otros artistas se alejaron de los escenarios debido a la pandemia, este viernes cantó en el aniversario de su ciudad natal.“Estamos muy feliz por cantar y hace mucho que no lo hacía en mi pueblo. Es un placer llevar a mi ciudad a cada lugar al que voy”, expresó aLa joven participó en diversos concursos. En el último obtuvo el primer premio: “poder haber representado a nivel nacional a mi querida Piedras Blancas, fue un orgullo”, señaló.“Arranqué el año pasado con este emprendimiento y ya tengo una vinoteca en Hernandarias, de donde soy oriunda. Participo de las ferias, porque son una oportunidad muy importante para todos los microemprendedores”, dijo Erika.Gabriela, desde un puesto de artesanías, mencionó a Elonce TV que allí ofrecen distintos elementos “de piedra de yeso, que es la piedra de Piedras Blancas. Es todo artesanal y lo hacemos en familia. Tenemos cuencos, portallaves, mates, tablas para picadas. Hay productos desde 150 pesos hasta 700 pesos”.Otra las microemprendedoras, oriunda de Hernandarias, marcó la “hermandad de Piedras Blancas con la ciudad vecina”. Al hablar de las bondades de esa ciudad destacó “el río, aunque ahora nos está jugando una mala pasada, por la bajante, la playa es espectacular, y sobre todo la gente que es cordial, muy amable, con muy buen trato”.Laura, de Piedras Blancas, detalló que su stand es de sublimados. “Fuimos creciendo y hemos anexado rubros. Este aniversario me pone muy contenta, he escuchado anuncios para mi ciudad y eso me da mucha esperanza. Piedras Blancas es un a localidad tranquila, con gente amable”.