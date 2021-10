El pedido del papá de Alejo por fallo que ordena cubrir tratamiento con cannabis

Sociedad La Corte Suprema ordenó a obra social cubrir tratamiento con aceite de cannabis

Pablo Manzur, papá de Alejo.Según rememoró, la familia presentó un amparo judicial en 2018 “porque IOSPER no cubría absolutamente nada y después se hicieron ejecuciones de sentencia porque los pagos se atrasan hasta un año y medio”. De acuerdo a lo que sintetizó, “IOSPER apeló el otro amparo que presentamos y tuvimos que acudir a la Corte Suprema”, donde finalmente la resolución fue en favor de Alejo.aseguró Manzur al dar cuenta que “de 30 pastillas diarias para las convulsiones, hoy toma cuatro; dejó de usar pañales y comenzó a decir `papá´, `mamá´, `tía´; pesaba 44 kilos y ahora, 64;“Alejo es un niño nació sin problemas, pero a los seis años comenzó con esa patología y su cerebro quedó en esa etapa; le gusta mucho la música clásica, Bob Esponja y ahora nos demuestra cuando quiere ir al baño y nos dice cuando le duele algo.En la oportunidad,“El fallo dice que se guían por la indicación del médico, y es por eso que le recomiendo a otros padres que soliciten las indicaciones al médico porque a partir de ahora IOSPER lo debe reconocer al 100%”, recomendó.Fue en ese sentido que estimó que, tras la orden judicial del máximo tribunal,, porque cada vez que teníamos que comprar, el dólar aumentaba y si o si teníamos que adquirir el medicamento dado que Alejo no lo puede cortar”.“El médico neurólogo de Buenos Aires nos dijo que no había nada más para hacer, pero nosotros estábamos seguro que siempre hay algo más. Después de buscar, dimos con María Laura, con quien nos encontramos en una charla de capacitación de cannabis, y ahí conocimos a Carola Olavarría de Mamá Cultiva”, rememoró.Y continuó: “El médico nos dijo que debíamos buscar algo que estuviera científicamente comprado y nos recomendó ese laboratorio; una vez que hicimos el proceso de adquisición, nadie sabía cómo administrárselo. Nos contactamos con una médica de Israel, que desde el año ´74 es especialista en cannabis; el profesor de inglés nos traducía y así se dosificaba.”.Finalmente, Manzur agradeció a todo el equipo de profesionales que trabaja para Lorenzo, “porque pasan hasta un año y medio sin cobrar y vienen igual”.. La enfermedad de nuestro hijo es un tema, pero el desgaste que genera la lucha con las autoridades de la obra social es algo que te afecta en lo físico y psicológico”, cerró.