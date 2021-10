Especialistas advierten sobre los riesgos de contraer coronavirus al aire libre

Si bien el actual momento epidemiológico es favorable, con pocos casos de Covid y un bajo número de internaciones, se presentan indicadores que empiezan a llamar la atención y obligan a repensar las medidas de protección. Por eso, los especialistas advierten que es necesario conocer cuáles son los riesgos de contraer la enfermedad, incluso en los espacios abiertos. La pandemia no terminó y existen datos que lo reflejan con claridad.



¿Qué consejos dan los infectólogos para evitar contagiarse aún al aire libre? Los médicos Matías Lahitte y Marcelo Leguizamón ofrecieron recomendaciones fundamentales para que el virus no se siga propagando y evitar una eventual tercera ola en el país.



Lo primero que aclararon los especialistas es que cualquier persona puede contraer Covid, aún estando al aire libre, si está en contacto con alguien que tiene el virus.



"Sin dudas la propagación es mayor en lugares cerrados, mal ventilados y con mucha gente. Ese sigue siendo el peor escenario. Pero lo cierto es que podés contagiarte al aire libre", señaló Lahitte, de la Sociedad de Infectología de Rosario.



El médico explicó que si bien "existen ciertas ventajas en espacios abiertos porque la gota que expulsan las personas al hablar, cantar, toser, respirar, se disipa con más facilidad. Por eso recomendamos elegir actividades al aire libre, eso no quiere decir que se pueda estar amontonados o compartiendo con muchas burbujas sin barbijo y sin distancia".



La imagen de espectáculos deportivos, confiterías bailables, espacios públicos o eventos populares llenos de personas, llamaron la atención entre las autoridades de salud. Lahitte dijo que en las canchas de fútbol o en los recitales, por ejemplo, lo mejor es "estar cerca de personas que pertenecen a la misma burbuja, y si eso no es posible, si hay aglomeración de personas y no se puede sostener la distancia de dos metros entre uno y otro hay que usar barbijo".



Contar con el esquema de vacunación completo (y esperar que pasen 14 días después de la última dosis) para asistir a eventos masivos también "es un acto de responsabilidad muy importante", comentó el infectólogo. Acciones personales indispensables

Marcerlo Leguizamón, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, dijo que es posible contagiarse en lugares abiertos aunque en esa situación "el aire libre diluye nuestras secreciones respiratorias, pero dependerá luego de nuestras acciones la mayor o menor posibilidad de contagio". Aunque parezca obvio es necesario recordarlo: "Si compartimos el mate el riesgo volverá a ser elevado".



Leguizamón consideró que la población tiene asimilado "bastante bien" que la vacuna previene los casos graves y las muertes, no así los contagios. En ese sentido opinó: "El gobierno da un mensaje contradictorio, ya que levanta rápidamente todas las restricciones y luego pide a la gente que se siga cuidando".



Respecto a Delta, la variante que está causando problemas serios en países como Inglaterra, el médico mencionó que "esta variante ocupa cada vez mayor protagonismo, tiene mayor posibilidad de contagio: cada infectado puede infectar a 6 o 8 personas (la cepa original de Wuhan lo hacía con 2 o 3 personas) y duplica el riesgo de hospitalización", especialmente en quienes no fueron vacunados pero también puede afectar a los que tienen las dos dosis de vacuna contra el Covid.



Personas de edad avanzada o inmunocomprometidos por diversos factores son más vulnerables, aún si tienen el esquema completo. Recomendaciones para no olvidar El infectólogo enumeró algunas pautas indispensables:



- Guardar distancia interpersonal y recordar que al gritar, cantar o hacer ejercicio liberamos mayor cantidad de partículas respiratorias que pueden viajar a mayor distancia, hasta 5 o 10 metros.



- El barbijo es una barrera mecánica efectiva para evitar que las secreciones respiratorias de otras personas ingresen a mi cuerpo. Si estoy solo no tendría sentido usarlo pero interacciono con otras personas o cuando uso lugares compartido con escasa ventilación como los baños públicos.



- En las canchas, los recitales, cuando caminás al lado de muchas personas, no usar barbijo es riesgoso. Al hablar alto, hacer ejercicio o cantar se emiten más aerosoles que al permanecer en silencio o hablar bajo.



. Existen ya brotes masivos demostrados de estadios de fútbol o hasta ensayos de un coro. Para estos lugares se debería instrumentar un “pase verde” que se gestione previamente con las vacunas colocadas y luego, de acuerdo a la magnitud del evento, se podría considerar hasta una prueba rápida de antígeno a todas las personas antes de ingresar.



. Por el momento, los niños no deberían dejar de usar el barbijo hasta tener indicadores epidemiológicos más favorables aún cuando la mayor parte de los contagios en niños ocurren en el ámbito familiar. En actividades al aire libre en las que se respete la distancia de 1,5 metros se podría valorar no usar el barbijo durante esa actividad.



Más testeos y aislamientos

El médico destacó que "debemos ir a lo que podemos denominar un control funcional de la pandemia donde deberíamos combinar acciones individuales de responsabilidad junto a las responsabilidades compartidas".



Por ejemplo, "no habría que tener actividades tan masivas todavía y en las individuales debe respetarse el distanciamiento físico, quedarnos en casa si tenemos síntomas, usar los barbijos en las interacciones personales, la higiene de manos y la estancia corta en los lugares concurridos".



En cuanto a actividades compartidas deberían imperar "los testeos y rastreos de las autoridades de salud para detectar y aislar casos, hacer un estudio proactivo de los nuevos casos y variantes, hacer vigilancia de la desinfección y ventilación adecuada en las instituciones de salud, los ambientes laborales, geriátricos y transporte público e identificar poblaciones vulnerables y mantener a la vez el mejor ritmo de vacunación disponible". (La Capital)