Preocupación en Santa Fe: la variante Delta representa casi el 40% de los casos

Otras señales preocupantes

Qué dicen las muestras

En los últimos diez días los casos de Covid provocados por la variante Delta subieron en Santa Fe. De representar el 10% del total ahora son alrededor del 40%, según datos oficiales, con un número bajo de contagios en general.La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, confirmó esa información. La mayoría de las muestras que Santa Fe envía para ser secuenciadas, y así conocer a qué variante pertenecen, se estudian en el Instituto Malbrán en Buenos Aires.En tanto, el grupo de científicos rosarinos que también hace vigilancia de variantes, detectó que alrededor del 30% de las muestras analizadas por ellos ya pertenecen a Delta. En la región, por el momento, sigue siendo mayoritaria la variante Manaos.Según información del Ministerio de Salud provincial los confirmados de haberse contagiado con Delta son actualmente son 53 personas cuando en la primera semana de octubre eran 33.Los casos activos en Santa Fe provenientes de esta mutación ascienden a 99.También trepó, significativamente, el número de sospechosos de estar contagiados por esta mutación del Sars Cov 2.En este momento, hay 113 casos en estudio cuando diez días atrás eran 27.De los sospechosos, y sin nexo epidemiológico (es decir, aquellos en los que no se puede establecer contactos con viajeros) 96 pertenecen a las localidades de Rosario, Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Oliveros, Recreo y Santa Fe capital.Aunque la cantidad de contagios diarios sigue siendo baja, tanto en la provincia como en Rosario, se registra en los últimos días una suba de positivos de Covid con distintas variantes.En el medio de las aperturas de actividades se observa una flexibilización de los cuidados preventivos y por eso los especialistas piden que no deje de usarse el barbijo y se mantengan las medidas de distanciamiento, lavado de manos frecuentes y ventilación de los ambientes.Piden además que ante un cuadro con alguno de estos síntomas: congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor corporal, malestar estomacal, malestar general la persona se aisle y solicite un hisopado para descartar o confirmar Covid.La pandemia no terminó y aún con ambas dosis colocadas es posible contagiarse e incluso tener complicaciones por el virus.Las vacunas disminuyen el riesgo de enfermar gravemente y morir pero no los evitan en su totalidad.En Ciudad de Buenos Aires y Area Metropolitana de Buenos Aires Delta ya ocupa casi el 40% del total de los casos de Covid detectados.Un dato que no pasó desapercibido en Rosario es la tasa de reproducción de contagios que se acelera lentamente. El RT, así se denomina, mide la cantidad de personas que se contagian a partir de un caso positivo.En los últimos días empezó a subir, acercándose a 1, lo que se considera "significativo".El RT es uno de los indicadores relevantes desde el punto de vista epidemiológico.En tanto, ayer, en Oliveros (a pocos kilómetros de Rosario) se encendieron las alarmas por una cantidad importante de aislados a partir de una mujer que dio positivo a causa de haberse contagiado con la variante Delta.Se trata de una docente que que había viajado el último fin de semana largo a una localidad de Córdoba y al regresar manifestó síntomas similares a una "gripe fuerte" con fiebre, congestión nasal y tos.La muestra, que se tomó en Olvieros, se envió luego al hospital Eva Perón donde se confirmó que era Delta.La mujer tenía colocada las dos dosis de la vacuna contra el Covid y evoluciona en forma favorable.Durante esta semana se irá confirmando si dentro de los 90 aislados hay casos positivos.Las muestras de Santa Fe que se seleccionan para la secuenciación genómica, que permite detectar con qué variante se contagian los positivos de Covid se estudian, por un lado, en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires (allí las deriva semanalmente la provincia) y también las analiza un equipo de científicos rosarinos.Adriana Giri, investigadora de Conicet, y a cargo del grupo local que hace vigilancia de variantes para Proyecto País, señaló que entre las muestras estudiadas continúa predominando Manaos y que se registra una leve alza de Delta, en un número bajo de casos totales.Delta representa menos del 30% del total de las muestras secuenciadas por ese grupo de investigadores. Fuente: (La Capital).