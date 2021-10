Identificaron a los rugbiers acusados de golpear a un menor en una fiesta de 15

Sociedad Dieron alta temporaria a adolescente que fue golpeado brutalmente por rugbiers

Dos jóvenes jugadores del Liceo Rugby Club de Mendoza fueron identificados como los principales responsables de la golpiza contra un adolescente de 16 años y se espera para las próximas horas que la fiscal a cargo de la investigación los cite a declarar.Según confirmaron fuentes judiciales a NA, se trata de dos jóvenes de la categoría 2002 del Liceo Rugby Club que fueron identificados como los principales responsables de haber golpeado salvajemente al adolescente el pasado sábado en una fiesta de 15 realizada en la localidad de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.En tanto, y luego de permanecer tres días internado, el joven fue dado de alta y deberá hacer reposo en su casa hasta que sea sometido a una operación reconstructiva de la cara, ya que tiene ocho fracturas en su pómulo derecho.Hasta el momento la familia decidió no presentarse como querellante en la causa."Se armó la batalla campal, hermano, no sabés lo que era. Fue como a las 3 que se agarraron a piñas al lado mío. Me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte tenía ganas de pelear, culiado", dice el presunto agresor en el audio.Y en otro tramo de la grabación, admite que fue el autor de uno de los tantos golpes que recibió la víctima: "Y cuando veo así que le están re dando a un gil, amigo mío, lo veo al rubio ese culiado, le dieron primero a él. Como medio se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla en el ojo, culiado. Manso miedo me dio. Pegué esa sola cosa y me fui a la p...".