El río Paraná repunta pero el escenario para inicios de 2022 es cercano al cero

El director de Hidráulica de la provincia, Cristian Gietz, habló sobre el comportamiento del río Paraná y detalló sobre las estimaciones que se realizan para el último trimestre del año y los comienzos de 2022.“Estamos asistiendo a un cambio en la tendencia que veníamos viendo en el último año y medio debido a la mayor cantidad de lluvia que está habiendo en las cuencas de reacción rápida, que son las del Iguazú, y también está lloviendo en la cuenca del Paraguay. Estos dos afluentes al río Paraná, están aportando sus caudales, así que estamos viendo un repunte bastante importante que sería el más alto de los últimos seis meses”, dijo.Y explicó en diálogo conque “lo que se prevé es una reacción que será acotada en el tiempo, por ahora no se esperan nuevas lluvias, aunque no se descartan eventos que puedan cambiar la tendencia”.Por otro lado, los escenarios que se han ido planteando hasta fin de año se mantienen, “aunque un poquito más leves, debido a este aporte de agua adicional que estamos viendo. El pico de la bajante se estaría esperando para mediados o fines de noviembre”.Actualmente en el puerto de la capital entrerriana, el río tiene un registro de 90 centímetros sobre el 0, “y lo que se estaría esperando para esa altura del año, que estaríamos en el escenario más leve, es menos 20 centímetros. Un escenario intermedio contempla menos 50 cm; y el metro negativo en el escenario más complicado de todos”.“Los niveles de agua que se están alcanzando en las cuencas del Iguazú y Paraguay son mayores que los del año 2020, con lo cual hay un optimismo en que siga habiendo lluvias y que pueda cambiar la tendencia”, remarcó.Sobre lo que podría ocurrir de cara a los primeros meses del 2023, teniendo en cuenta la temporada de verano y las playas, Gietz remarcó que “los escenarios que se han planteado son todos cercanos al cero, por lo menos en la costa del Paraná, excepto que se sostenga el aporte de lluvias a lo largo de lo que queda de este trimestre hasta fin de año. Habrá mucha playa seca y poca agua para darse un baño”.Finalmente y sobre el abastecimiento de agua potable, el ingeniero indicó que el repunte del río, de casi un metro en las últimas semanas, “ha llevado un poco de alivio a lo que es la extracción de agua para consumo de la población”. Y en este sentido, estimó que no habría problemas ya que “no se esperan valores más bajos de los que ya se han alcanzado”. Elonce.com