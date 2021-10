Qué es la mastocitosis y cuáles son sus síntomas y tratamientos

Se calcula que cada diez mil personas existe la posibilidad de que una tenga mastocitosis. Se trata de una estimación, porque aún no existe un dato de prevalencia a nivel global de esta enfermedad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye dentro de las raras o poco frecuentes.



Habitualmente, si los síntomas son leves, la mastocitosis pasa inadvertida: no se la diagnostica y, en consecuencia, no se trata.



Pero muchas personas que presentan síntomas suelen deambular de consultorio en consultorio tratando de saber qué hacer con ellos. Y se calcula que, en promedio, se tarda alrededor de 7 años en acceder al diagnóstico correcto. Cuando eso pasa, el problema siguiente es dar con los profesionales adecuados. Día internacional de la mastocitosis El Día internacional de la mastocitosis se fijó en 2018, cuando asociaciones de médicos y pacientes de 23 países decidieron realizar acciones para informar al mundo sobre esta enfermedad.



Eleonora Mendez, médica de familia y referente en mastocitosis en la Argentina explica que "los mastocitos son células del sistema inmunitario que se originan en la médula ósea (hematopoyéticas). Ubicados en los tejidos conectivos de todo el cuerpo, ayudan al sistema inmunitario a funcionar y, en condiciones normales, lo protegen de enfermedades".



Se habla de mastocitosis cuando hay una proliferación anormal de estas células.



"Cuando se vuelve patológica, los mastocitos se depositan de forma excesiva en la piel, la médula ósea, el tracto digestivo, pero también ––y aunque de manera infrecuente–– en otros órganos. Y, al hacerlo, liberan sustancias como histamina, leucotrienos y citoquinas, que causan inflamación y muchos otros síntomas", aclara la doctora Mendez, que obtuvo su formación en patologías mastocitarias en el Instituto de Mastocitosis del Hospital Virgen del Valle, de Toledo, España. Ese país europeo es uno de los referentes en esta enfermedad a nivel mundial.





"En general, no es hereditaria. Algunas mastocitosis sistémicas se originan por una mutación específica del gen KIT. Pero no siempre es así; hay otras mutaciones posibles. No hay causas raciales ni tampoco socioambientales", precisa Mendez. En algunos casos, se manifiestan en la infancia y desaparecen en la adolescencia. En otros, la enfermedad progresa. La Mastocitosis no es contagiosa. Tipos y síntomas de la mastocitosis La OMS clasifica a las mastocitosis en dos grandes grupos.



Por un lado, las mastocitosis sistémicas, que incluyen a las mastocitosis indolentes y las asociadas a otra hematopatía monoclonal. Y la maligna, que es la leucemia mastocitaria. Las mastocitosis sistémicas son las menos frecuentes.



Por otro lado están las mastocitosis cutáneas, que son más habituales y que incluyen a las mastocitomas, las mastocitosis máculo-papulosas y las mastocitosis cutáneas difusas.



"Lo ideal es que, si aparece a temprana edad, los pediatras tengan herramientas para identificar la enfermedad y hacer los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico certero", apunta Mendez. Se suelen hacer pruebas de laboratorio, biopsias de piel, estudios de sangre, ecografías abdominales, densitometrías óseas y biopsia de médula ósea, entre otros estudios.



Algunas mastocitosis duelen; otras, no. Algunas afectan un solo órgano; otras, varios. Y si bien los síntomas varían de un paciente a otro, algunos de los más frecuentes son:



Enrojecimiento, picazón, ampollas urticaria.

Reacciones alérgicas (de leves a severas).

Síntomas digestivos, como dolor abdominal, cólicos, diarrea, náuseas o vómitos.

Cefaleas.

Anemia o trastornos de sangrado.

Dolor óseo y muscular.

Agrandamiento del hígado, el bazo o los ganglios linfáticos.

Malestar general.







No hay cura para las mastocitosis. Pero sí hay tratamientos sintomáticos que permiten estabilizarla: esto es, permiten controlar sus manifestaciones clínicas. Medicamentos como antishitamínicos o el cromoglicato de sodio son algunos de los que suelen indicarse.

Las formas oncológicas de mastocitosis, que son sumamente infrecuentes, requieren otro tipo de abordaje (están dirigidos a reducir la masa mastocitaria). Dar con un equipo médico interdisciplinario y empático es clave. "Tener la mayor información posible sobre la enfermedad es fundamental", dice Mendez.



Cuando el paciente conoce sobre ella, qué tipo tiene y cómo se manifiesta en su propio cuerpo, puede detectar y estar alerta a los desencadenantes más comunes de la enfermedad, como el alcohol, las comidas picantes, las picaduras de insectos y ciertos medicamentos.

Una respuesta alérgica extrema (y muy temida) suele provocar una reacción anafiláctica, que se caracteriza por taquicardia, desmayos y pérdida de conciencia, entre otros signos. Combatir el estigma La terapia psicológica y la contención familiar son un pilar central para los pacientes. Para muchos, la cuestión estética tiene un peso muy fuerte y hay que acompañarlos.



"Antes de tener el diagnóstico, muchos pacientes sufren la estigmatización, en especial aquellos que tienen manifestaciones cutáneas. Como se sabe, la piel es nuestra carta de presentación y ellos viven con angustia sentirse diferentes, en especial, cuando se trata de niños o de adolescentes", cuenta la especialista.



La terapia puede servir, además, para trabajar los miedos: desde teñirse el pelo hasta saber si una mujer está en condiciones de encarar un embarazo suelen ser temas que preocupan a los pacientes. Hasta que asumen su condición, muchos pacientes se enojan, incluso, con la idea de llevar con ellos un collar identificatorio, que consigne la enfermedad que tienen y un teléfono en caso de urgencia.



El manejo del estrés también es fundamental. "Los factores psicoemocionales pueden ser los desencadenantes de los síntomas y es importante trabajarlos", explica Mendez.



"La mastocitosis no tiene cura, y eso puede causar angustia. Sin embargo, no una enfermedad terminal. Hay que aprender a convivir con ella, buscando una mejor calidad de vida sin dejar de hacer proyectos y tratando de sentirse bien día a día", concluye la especialista.



