Crimen del arquitecto en Rosario: era "buenísimo y ahora es un número más"

Un arquitecto de 34 años fue asesinado de al menos tres balazos en la ciudad santafesina de Rosario al ser interceptado por delincuentes que le robaron el auto, el cual luego abandonaron, informaron fuentes policiales y judiciales.El hecho se registró alrededor de las 23 de anoche, en el ingreso de una cochera ubicada sobre el Pasaje Muñiz al 1200, del barrio Arroyito, en el norte rosarino, donde fue encontrado asesinado el arquitecto Joaquín Fernando Pérez (34).El asesinato del hombre, quien tenía una hija de dos años y era conocido en el barrio porque toda su vida y la de su familia transcurrió allí, conmocionó a los vecinos de la zona y reavivó las demandas por un mejor servicio de seguridad pública, que serán expresadas mañana a la tarde en una marcha convocada por vecinales de Rosario.Los delincuentes huyeron con el auto, mientras que la víctima, que vivía a unos 100 metros del lugar del ataque, logró llegar malherido a su casa para pedir ayuda.Una ambulancia de servicio público de atención medica trasladó a Pérez al hospital de Emergencias, donde se constató que presentaba tres heridas de arma de fuego, dos en el tórax y la tercera en la ingle, que le provocaron la muerte a poco de su ingreso al centro asistencial.Más tarde, con los datos aportados por los vecinos, la policía de Rosario localizó el auto robado abandonado en las calles Olivé y Flynn, a unas 10 cuadras del lugar del crimen.El auto presentaba los vidrios del lado del conductor estallados, la llave de contacto en el piso y en su interior fue hallada una pistola calibre .40 que será sometida a peritaje para determinar si fue el arma utilizada en el homicidio, añadieron los informantes."Era un chico ejemplar, buena persona, trabajador y vi cómo se desangró en la puerta de su casa, fue desgarrador. Lamentablemente ahora es un número más", dijo esta tarde a la prensa una vecina del barrio, quien se quejó sobre la falta de seguridad y los asesinatos que se registran a diario en distintos puntos de la ciudad.De acuerdo a las cifras oficiales recogidas por el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, de los 187 homicidios ocurridos en lo que va del año en el departamento Rosario, sólo 5 fueron en ocasión de robo, equivalentes al 2% del total de crímenes.Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se hizo eco de la repercusión que tuvo el asesinato del arquitecto y señaló que "la presencia de los refuerzos -por las fuerzas federales- tiene que servir para que esto no pase, porque estas cosas suceden porque hay una oportunidad para que sucedan" y agregó: "Nos tienen que cuidar más."En rueda de prensa, Javkin sostuvo que los episodios como los que le ocurrió al arquitecto "no se pueden aceptar"."Aquí no hay un enfrentamiento entre bandas, no hay una situación que tenga que ver con ninguna economía ilegal. Aquí hay un hecho sangriento, injustificado, criminal que arruina la vida de toda una familia y que lo hace de una manera impune", dijo.Paralelamente, la agrupación Vecinales Unidas por la Seguridad convocó a una movilización para mañana a las 19.30 en avenida Alberdi y Juan José Paso, en la zona donde anoche ocurrió el asesinato de Pérez.El caso es investigado por el fiscal de Homicidios Dolosos de turno en Rosario, Adrián Spelta, quien ordenó una serie de medidas que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar al o a los atacantes.Con el crimen del arquitecto Pérez, ascienden a 187 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.