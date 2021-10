Camión sufrió un desperfecto, se subió a la vereda y chocó con un comercio

Un camión sufrió la rotura de uno de sus ejes, el conductor no pudo controlarlo y el vehículo de gran porte terminó subido a la vereda, impactando contra el frente de una barbería. “Por suerte no hubo daños personales porque no venía nadie caminando por la vereda”, dijo el dueño del local. El tránsito estaba reducido en la zona.El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en Mendoza a la altura de Donado, en la zona oeste, de Rosario. En esa cuadra hay una barbería, un maxi kiosco y una brasería, entre otros locales comerciales.A media mañana, un camión que transitaba por la zona sufrió la rotura de la punta del eje delantero, el conductor perdió el control del vehículo, subió a la vereda e impactó contra el frente de la barbería.Esteban, dueño del negocio averiado, habló con el móvil de Radio 2: “Me llamaron por teléfono que un camión se había metido adentro del local”, dijo. Y agregó que “el camionero estaba en shock”.“Gracias a dios no hubo ningún daño personal, solo material”, relató el hombre.“El camionero sintió como una explosión y no pudo controlar el camión; por suerte cuando se subió a la vereda no venía nadie caminando”, finalizó.El tránsito estaba reducido en la cuadra.