Sacó el auto de su padre para pasear con amigos y terminó incrustado en una casa

Un chico de 17 años le robó el auto a su papá, atropelló a dos motociclistas y terminó chocando de frente contra una casa en City Bell.El conductor de 17 años, que no tenía registro de conducir, perdió el control del auto y se metió en el living de una vivienda.Antes de eso, atropelló a dos chicas que viajaban en una moto. Una de las mujeres tuvo que se atendida por personal del SAME y se encuentra internada con heridas graves.El hecho ocurrió en la mañana de este martes cuando el dueño de la casa se encontraba descansando y de un segundo a otro sintió no solo un fuerte estruendo sino también que parte de la casa se le empezó a venir abajo."Al salir encontré una chica tirada en la vereda sangrando", contó el dueño de la casa que se despertó con el ruido del impacto. "Pido que se haga cargo", reclamó el hombre que es jubilado.