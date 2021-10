Estremecedor video de niño atado en el patio de su casa: “Por favor, tengo frío”

Un caso estremecedor de tortura y abandono familiar se registró en una humilde casa del barrio Sarmiento en Villa Celina. Un vecino filmó un video de una casa lindera, donde se ve a un menor de edad con las manos y los pies atados escondido detrás de una chapa y rogándole a su madre que lo libere porque tenía frío.Las imágenes fueron tomadas desde el techo de un domicilio lindero y el video dura menos de un minuto. Allí se puede ver a un chico, que no supera los 8 años, sentado con los pies y las manos atados con cuerdas, mientras llora y le reclama a su madre.“Ma, una sola vez, tengo frío. Mami, por favor, tengo frío. Por favor, te pido perdón, no voy a hacer más nada. No seas así, dale”, son algunas de las frases que el chico imploraba, publicóEl video se viralizó en pocas horas en las redes sociales y llevó a que la Justicia actúe de inmediato en el lugar, con el fin de poder salvaguardar la integridad de ese menor y de otros hermanos que viven en el mismo domicilio. Así, personal de la Comisaría 7° Oeste de Villa Celina de la Policía Bonaerense fue despachado al lugar. Se encontraron con una escena de horror que completaba al video viralizado.

Al llegar al lugar, la policía constató que dentro del domicilio se encontraban 8 menores de edad sin ningún adulto responsable que los cuidara: eran C., varón de 17 años, G, varón de la misma edad, M. varón de 15 años, B., mujer de 14 años, S., mujer de 12 años, W., varón de 10 años, L., varón de 8 años y T., varón de 5 años.Se estima que T., de 8 años, era precisamente quien estaba atado y rogando por su “liberación” en el video. De acuerdo al informe de los efectivos, los 8 menores se encontraban en un estado de presunto abandono. Los hermanos aseguraron que su madre había salido de la casa para ir a trabajar, aunque no especificaron en qué lugar lo hacía.De inmediato, se dio intervención a una especialista del Servicio Local de Niñez y Adolescencia de La Matanza, que dispuso el traslado de los 8 menores de edad a un hogar transitorio.Mientras tanto, desde el martes al mediodía se desplegó un operativo de búsqueda de la madre por todo el barrio Sarmiento y zonas aledañas de Villa Celina para derivarla a un destacamento policial para que declare y sea notificada del delito por el que se la investiga. La mujer aún no fue hallada.En principio, la Justicia calificó la causa como abandono de persona.