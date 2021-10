Trasplantaron “con éxito” a entrerriano que esperaba un corazón

Sociedad Entrerriano está internado a la espera de un corazón para ser trasplantado

Mario Godoy, oriundo de Chajarí y de 54 años de edad, fue trasplantado de corazón anoche en Santa Fe. Su esposa informó que, tras la intervención, los médicos le dijeron que “estaba todo bien y hay que esperar”.“Estas son las horas más difíciles, son las horas que todo se puede complicar con otra cosa, así que hay que esperar, tener paciencia y rogar que todo salga bien”, indicó la mujer. “En estos casos las primeras 72 horas son cruciales”, según le aclararon los especialistas.La esposa de Godoy comentó que a las 11 iba a pasar a verlo. “Aunque estará dormido”, acotó. “Hay que rogar que todo salga bien”, imploró, sin poder ocultar su emoción.“Esto empezó en 2015 cuando tuve un infarto, los cardiólogos me habían mandado a Concordia y luego a Concepción del Uruguay, me pusieron dos stent y así pude seguir, pero siempre deteriorándome”, contó Godoy en diálogo conantes de la operación.“Mi corazón se agrandó tanto que no bombea la sangre suficiente, esto provocó la miocardia dilatada y la única solución es un trasplante, hace 14 días que estoy en la lista y me ascendieron a emergencia nacional porque mi corazón se está deteriorando mucho”, había expresado.