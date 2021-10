“Alcohol cero al volante”: qué dicen los proyectos que están en Diputados

Qué dice la Ley de Tránsito hoy y qué cambiaría

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados comenzó este martes a debatir los proyectos que fijan alcohol cero para poder conducir un vehículo y aumentan las penas de prisión cuando se produzca una muerte en un siniestro vial, como consecuencia de haber manejado bajo la influencia del alcohol o drogas.Participaron invitados como el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, y la cofundadora de Madres del Dolor, Viviam Perrone. Los proyectos habían sido respaldados por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que murió en un accidente automovilístico el 23 de abril.; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (02); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.“Alcohol cero al volante”: qué dicen los proyectos que se debaten en la Cámara de DiputadosLas provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y ciudades como Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Posadas, Moreno, Tigre y Ezeiza, entre otras,El proyecto de Moyano y Gutiérrez propone incorporar el artículo 17 bis en la ley 24788, donde se establece que no se podrá conducir “con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero (0) miligramos de alcohol por litro de sangre”.Además, establece un nuevo artículo en el Código Penal para elevar hasta cinco años de prisión e inhabilitación especial al que por la “conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”.En el caso de fuga del conductor o que no asista a la víctima de un siniestro, esa pena de prisión no podrá ser excarcelable, ya que se aumentará el mínimo a tres años y el máximo a seis. Otras iniciativas no plantean modificaciones al Código Penal.Con la intención de unificarlos, los proyectos que empezaron a analizarse pertenecen al exdiputado oficialista y sindicalista Facundo Moyano junto al legislador del FDT Ramiro Gutiérrez; a la legisladoras del FdT Graciela Caselles y Estela Neder, y a los diputados de Juntos Martin Maquieyra e Ingrid Jetter, y de la tucumana del Partido de la Justicia Social Beatriz Ávila.Facundo Moyano, autor de uno de los proyectos, difundió una carta. “El alcohol disminuye nuestros reflejos y sentidos desde el primer sorbo. Por eso el mensaje debe ser claro: ni una copa, ni una gota; si tomaste, no manejes”, sostuvo el exdiputado.En tanto, el proyecto del diputado pampeano del Pro, Maquieyra propone además de establecer alcohol cero para conducir, una fuerte campaña en los medios de comunicación para concientizar sobre los efectos de manejar con altas dosis de bebidas alcohólicas en sangre, o haber consumido estupefacientes.