Entrerriano está internado a la espera de un corazón para ser trasplantado

Mario Godoy, oriundo de Chajarí y de 54 años de edad, por estas horas vive momentos críticos ya que se encuentra a la espera de un corazón para ser trasplantado, está internado en un Hospital de Santa Fe.“Esto empezó en 2015 cuando tuve un infarto, los cardiólogos me habían mandado a Concordia y luego a Concepción del Uruguay, me pusieron dos stent y así pude seguir pero siempre deteriorándome”, contó Godoy.“Mi corazón se agrandó tanto que no bombea la sangre suficiente, esto provocó la miocardia dilatada y la única solución es un trasplante, hace 14 días que estoy en la lista y me ascendieron a emergencia nacional porque mi corazón se está deteriorando mucho”, expresó.A su vez, dijo aque al trasplante “hay que hacerlo lo más rápido posible. Todo los días el equipo médico me evalúa para estar en condiciones para la cirugía por si llega el corazón”.Godoy manifestó que tiene comunicación con Emiliano Confalonieri, el joven que hace más de año fue trasplantado de corazón con éxito. Además, el entrevistado pidió oraciones para que su corazón llegue lo antes posible.