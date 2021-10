Diputados inició el debate del proyecto de "Alcohol Cero" al volante

La comisión de Transporte de la Cámara de Diputados inició hoy el tratamiento del proyecto de ley "Alcohol Cero al Volante", que contempla a las rutas nacionales de todo el país y a todo tipo de conductores, y que reemplazaría a los 0,5 miligramos que rigen actualmente.



Se trata de un proyecto presentado por el exdiputado Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), que comenzó a ser analizado en la primera reunión presencial de comisiones tras el sistema mixto que se implementó durante el período de aislamiento.



La reunión no tuvo el quórum necesario previsto en el reglamento, por lo que media hora después de su horario previsto se inició en minoría, con solo una decena de participantes.



En el inició del debate el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, destacó: "Que se comience a analizar la posibilidad de establecer el alcohol cero al volante en Argentina es un gran paso para la seguridad vial".



"Queremos un país con muchos menos muertos y heridos en las rutas, y sabemos que el alcohol es uno de los principales causantes de esta realidad", remarcó.



Para el funcionario, "la normativa actual de 0,5 como límite para conductores particulares invita a la especulación sobre cuánto alcohol es posible tomar, cuando lo que hay que entender es que bebiendo una sola copa la capacidad de conducción ya no es la misma".



Por último, precisó: "En Argentina los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años. Resulta difícil pensar que la situación vaya a mejorar si no tomamos una intervención concreta".



Por su parte Vivian Perrone, de la Asociación Civil Madres del Dolor, señaló: "La pérdida de un hijo es algo de lo que nunca se vuelve atrás. Sé que hay que cambiar mucho de la ley vial, pero también sé que cuanto más se quiere cambiar menos se logra, entonces hoy estamos acá para lograr alcohol cero al volante".



Al exponer su punto de vista sobre el proyecto, el diputado nacional Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy), recomendó: "pedir un informe a la comisión de salud para ver el impacto que tiene un consumo mínimo de alcohol en el manejo", tras poner de relieve la situación de el consumo de un vaso de alcohol con las comidas, por ejemplo.



En respuesta a ese planteo, el diputado nacional Alejandro 'Topo' Roríguez, puntualizó: "Una de cada tres personas que ingresan a un nosocomio por siniestro vial registra alcohol en sangre. No conozco de medicina, pero llamo especialmente a la reflexión, a que miremos estadísticas".



Desde el PRO, la correntina Ingrid Jetter, advirtió: "Tiene que haber una responsabilidad del que conduce, el que lo hace no puede tomar alcohol, y esto es una cuestión de costumbre. En Argentina es fundamental tener una ley como esta".



Por el Frente de Todos, el vicepresidente de la comisión, Carlos Selva, opinó: "Tiene que haber una decisión unánime a nivel nacional para comprender que comenzará a haber una exigencia en todos los escalones institucionales de control de tránsito, por ser la mayor causa de muertes en Argentina".



En el cierre, el presidente de la comisión, José Cano (UCR-Juntos por el cambio), destacó: "Hay mucha experiencia acumulada, así que vamos a trabajar desde la comisión para armar un cronograma de actividades donde todos los sectores estén representados, para sacar una ley que sea aplicable y cumpla con el objetivo que todos buscamos".



La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.



El proyecto, en cambio, prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.



La medida ya se viene implementando en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en países de la región, como Brasil, Paraguay y Uruguay.



En el conurbano bonaerense, en tanto, el Municipio de Moreno se convirtió recientemente en el primero en aplicar esta medida.



Además de Transporte, el proyecto tiene giro a las comisiones de Seguridad Interior, Prevención de las Adicciones y Legislación Penal.