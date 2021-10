Registran un aumento de los casos de la variante Delta en Santa Fe

La subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, Romina Carrizo, alertó sobre un aumento en la cantidad de casos de contagios vinculados a la variante Delta de coronavirus en la provincia de Santa Fe. La funcionaria explicó que hay que continuar con el uso de barbijos y tener un control de las actividades sociales para poder rastrear la ruta de contagios.



Esta misma mañana, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, había sugerido prudencia a la hora de hablar de los indicadores sobre la pandemia e insistió en la necesidad de mantener los cuidados, como el uso del tapabocas.



Carrizo, en cambio, dijo: "En el último tiempo, tenemos 87 casos de Delta de los cuales 44 están activos. De ese total, hay un alto porcentaje en el que no estamos identificando el nexo. Recordemos que cada vez que se identifica un caso o que viene un paciente sintomático se le hace toda una serie de preguntas y se trata de establecer la ruta epidemiológica para ver si fue un contacto de alguien. En este caso, sabemos que la mayor parte de contagios son de los que vienen del extranjero. En este momento estamos con este alto registro de pacientes sin nexo".



Sobre cuál es el diagnóstico y cómo impactan estos datos en la salud social de la población santafesina, Carrizo dijo: "No podemos establecer la relación entre los casos. No se puede determinar todavía una circulación comunitaria porque es muy escaso, a pesar de que tenemos un número de casos llamativos, no es suficiente como para que tengamos una tasa para establecer ya el diagnóstico epidemiológico de circulación comunitaria".



"Lo que siempre se recomendó, de hecho, somos una de las provincias que seguimos apoyando y que determinó nuestro gobernador, es continuar con el uso de barbijos. Y también la recomendación es que la gente pueda estar estableciendo su grupo social, saber quiénes son sus contactos. Hay gente que a estos hábitos que habíamos adquirido durante la pandemia en la etapa más dura, ya los han dejado totalmente de lado", lamentó la subsecretaria.



Y agregó que en este momento hay una cobertura de vacunación en la provincia de casi el 63% con dos dosis y de más de un 71% con al menos una dosis. "Esto incluye no solo adultos mayores de 18, sino todo el grupo etario que está con los adolescentes y los niños que estamos vacunando en estos días. Por lo que esto implica que tenemos un alto porcentaje de gente con anticuerpos, que es lo que conlleva a una patología mucho más leve. Esto se ve reflejado también en el tema del porcentaje de internación y ocupación de camas que en estos momentos que es bajísimo", detalló.



Por último, concluyó: "No dejemos pasar una agüita en la nariz, un resfrío, una congestión, sino que al contrario tenemos que prestar atención. Los protocolos no han cambiado en este sentido, siguen siendo los mismos con el aislamiento, con el tema de poder identificar uno o más síntomas para poder hacerse el testeo. En ese sentido sigue la logística para identificación de casos como desde un principio". (La Capital)