Jóvenes golpearon a estudiantes que no los dejaron ingresar a una fiesta

Estudiantes secundarios de la localidad de Hasenkamp sufrieron serias agresiones por un grupo de jóvenes entre 25 y 30 años. Los adolescentes del último año de la escuela secundaria realizaron una fiesta en el predio de la Rural de Hasenkamp y transcurrida la noche, alrededor de las 4 de la madrugada, un grupo entre 15 y 20 jóvenes quisieron participar del evento, y como los estudiantes no los dejaron, ingresaron por la fuerza y golpearon a la mayoría de los asistentes.“Los chicos realizaron una fiesta privada entre adolescentes, en un local que fue alquilado, y alrededor de las cinco de la mañana un grupo de jóvenes, unos 15 o 20, todos alrededor de 27 y 30 años, quisieron entrar y como no podían los golpearon”, relató, Ana Vallejo, madre de una las jóvenes golpeadas, aVallejo señaló que los chicos les solicitaron amablemente a este grupo de personas que se retiren, pero “a estos sujetos no les gustó, forzaron una puerta, y cuando entraron comenzaron a golpearlos”, relató la mamá. Además, reveló que “se tratan de unas 20 personas, todas entre 25 y 30 años”.“Las personas están identificadas, se hicieron las denuncias y los conocemos la mayoría son del pueblo”, agregó Vallejo.Consultada sobre el estado de los jóvenes golpeados, contó que “mi hija está muy dolorida, sufre episodios de ansiedad y en los próximos días vamos a realizarle un control”. En tanto, “uno de los chicos que terminó muy golpeado, la defendió a mi hija cuando le estaban pegando entre muchos y le pegaron a él.” Producto de eso sufrió una fractura de nariz, golpes en la zona de los ojos, etc.En este sentido, la mamá declaró que los chicos golpeados fueron muchos, pero “algunos padres no quisieron hacer la denuncia”.MarchaDebido a este hecho de violencia, la comunidad de Hasenkamp realizará una marcha por las calles del pueblo para pedir justicia. “Hoy a las 20 horas exigiremos justicia seguridad; es terrible ver a los chicos así, nosotros vivimos en pueblo chico y siempre estuvimos acostumbrados a que los chicos salgan y no les pase nada”, concluyó.