Reclamaron Justicia por el adolescente asesinado de un disparo en el pecho.

“Lo patotearon, lo mataron como a un perro”

Policiales Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de un joven de 20 años

Familiares y amigos pidieron Justicia frente a los Tribunales de Concordia por el crimen de Ezequiel “Chanchi” Muñoz, el joven de 20 años que falleció en la noche del jueves 30 de septiembre en Concordia tras recibir disparo en la zona del pecho.“Vamos a hacer todas las marchas que sean necesarias para que la Justicia proceda en detener a todos los responsables del crimen de mi hijo”, aseguró ael padre del jovencito asesinado“Ya pasaron más de 15 días y solo detuvieron a tres personas, porque lamentablemente todavía están en libertad otros cuatro, tres mayores y un menor”, reprochó.“Nosotros nos preguntamos qué hace la Justicia, qué está esperando para detenerlos”, dijo. Asimismo, remarcó: “Siete personas mataron a mi nieto. Él estaba solito, sin armas, sin nada”.“Lo patotearon, lo mataron como a un perro y no puede ser porque esto no es Justicia. No hay justicia lamentablemente”, enfatizó.“Si vas y robas una radio o lo que sea, 20 años te meten preso”, dijo indignada y recalcó que “esto es un asesinato y no los buscan y los dejan libres como si nada”.