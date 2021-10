Por su contenido sexista, YouTube eliminó un videoclip del colombiano J Balvin

La plataforma YouTube eliminó de sus contenidos el videoclip de la canción "Perra", del reguetonero colombiano J Balvin, tras el fuerte rechazo desde distintos sectores por su carácter sexista.



La polémica se instaló a partir de las imágenes del videoclip en el que se podía ver a dos mujeres ataviadas con orejas y nariz de perro, siendo arrastradas con una correa, en una evidente actitud de dominación.



Esto ocurría mientras el cantante desgranaba los polémicos versos de la canción, que en una de sus estrofas reza: "Vamo a encantarno como perro viralata, soy perra callejera con la popola de raza, te come este Purina, vamos pa la perrera, quedémono enganchao en medio de la carretera, yo soy una perra en calor, toy buscando un perro pa quedarno pegao".



Tras la difusión de la canción, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, publicaron una carta pública en rechazo al contenido de la letra, a la que consideraron un "atentado contra la mujer" y "un ejercicio de violencia machista", según consignan diarios de ese país.



"El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro", señala el texto.



"Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas. Por si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir", añade.



A raíz de esta situación, la autoridades anticiparon que invitarán al cantante y a representantes de toda la industria musical local a firmar un pacto en el que se comprometan a participar en la difusión de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia.



Hasta el momento, J Balvin no se pronunció al respecto.