“Amor de Primera”: cómo se gestó la propuesta de jugadora de fútbol a su novio

Pero la forma en que lo decidieron este fin de semana, es digna de contar y algunos mencionaron que “estuvo para alquilar balcones”. Ella, terminó de disputar unTras enfrentar al Club Unión de Crespo, en la cancha de Club Universitario de la capital entrerriana y en el marco de una nueva fecha de la Liga. Frente a ellas, estaba desconcertado el DT del equipo, Juan Pablo, quien venía pasar a sus jugadoras que portaban carteles con la propuesta de su amada., quien se arrodilló frente a Juan Pablo y le hizo la propuesta.Según se puede ver en el emotivo video que publicó, al final, luego del intercambio de sortijas, Juan Pablo se arrodilla y se funde en un abrazo con Pamela.. De esta manera, se unieron el fútbol, la pasión y el amor sobre el verde césped.contaron aVeo que las chicas se empiezan a acomodar en la mitad de la cancha, las voy a saludar y me trasmitieron que iban a hacer un tik tok, que si quería filmarlo. Con la bronca de que habíamos perdido el partido, me negué, les dije que se organicen para hacerlo otro día, con más tiempo. Luego pensé que tal vez podía ser un mensaje para las madres y dejé de lado mi bronca y me puse a filmar el tik tok de las chicas”,comenzó relatando el joven.“Me pedían que lea las hojas que ellas iban mostrado para interpretar lo que estaban haciendo, y h”, aseveró Juan Pablo.De la misma manera relató que “enAl cartel siguiente ya me nombraba. Hablaba de nuestra relación. Y al siguiente, expresaba ya que si podíamos estar juntos toda la vida, cartel que ella (Pamela) tenía”.Pamela confió que estaba “súper nerviosa” cuando se fueron dando los hechos en la cancha. No obstante, “era algo que ya le había contado a mis compañeras antes del partido. No importaba cuál fuera el resultado del partido, la idea era demostrarle a él, en el lugar que lo conocí hace tres años, y donde se marcó un antes y un después para nuestras vidas, lo que quería hacer. Se prendieron las chicas en todo”, dijo.Pero también porque pude compartirlo con esta ‘familia’ con la que pasamos muchas horas acá dentro, toda la semana. Compartirlo con ellas, que sean cómplices de esto, sabiendo que a él no le iba a gustar el ambiente en el que se lo iba a dedicar, pero para mí era muy emotivo”.Ahora nos ven abrazados, pero en la cancha no estamos así, nos pone incómodos y ella lo sabe; para mí ella es una jugadora, él es un técnico. La verdad no me lo esperaba”, contó Juan.Agregó que incluso “hay mucha gente que nunca va a la cancha y en ese momento estaban y entraron todos a abrazarnos, fue muy shockeante. Fue un paréntesis, pero al ratito volvimos a cambiarnos a los vestuarios, seguía con la misma bronca del partido”.Juan Pablo “me supo esperar, comprenderme, bancarme sobre todas las cosas, que tenga muchas cosas para hacer y por ahí no pueda dedicar tanto tiempo a la relación, más que nada por lo que hacemos juntos que es llevar el fútbol femenino a la profesionalización, además pro mi carácter. La verdad que se ganó mi corazón, despacio, con toda la templanza de ser paciente, dedicado, para mí es el hombre que elijo todos los días y que decido elegir para el resto de mi vida”.la chica afirmó que “todas las personas que me conocen sabían que la propuesta iba a venir de mi lado, primero”.