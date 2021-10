Registran “muchos casos” de coronavirus en menores de hasta 11 años

Gastón Marchetti, director del hospital San José, de Diamante, dio cuenta que en la actualidad, en el departamento Diamante hay 24 casos activos de covid 19. “21 de ellos pertenecen a la ciudad cabecera, de los cuales el 85 por ciento (18 casos), corresponden a niños de entre 8 meses y 11 años”.



“Estamos viendo en estos momentos muchos casos en chicos, no porque se haya concentrado ahí, sino que como la mayoría de los padres ya están vacunados, estamos viendo que en los grandes no se están manifestando los síntomas, o son muy leves. Y en las consultas con el pediatra, se detectan los casos en los niños”, explicó. Y agregó que “hay un pequeño de 11 meses, que se contagió a través de los hermanitos”.



Cuando los chicos manifiestan síntomas, “hay que hacer la consulta inmediata con el pediatra, para poder descartar o confirmar el caso, y evitar así los contagios”.



Consultado sobre los síntomas que se presentan en los menores, Marchetti señaló al programa El Despertador de Elonce TV que “en los niños hemos visto dolor de garganta, rinitis y tos”. Como estos síntomas suelen asociarse con alergias propias de la época, el profesional renovó el pedido de consultar al pediatra.



“Se ha visto poco la pérdida de olfato y se ha manifestado fiebre en casos más moderados en algunos chicos con broncoespasmos”, agregó.



La mayoría de los casos registrados en Diamante “ha tenido sintomatología leve, algunos más moderados pero todos fueron atendidos en la localidad y no hubo necesidad de hacer derivaciones”.



Finalmente, Marchetti recomendó “seguir cuidándonos, no menospreciar los síntomas, ir al médico y en caso de síntomas no ir al colegio y avisar a las autoridades”. Elonce.com