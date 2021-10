Argentina superó las 81 millones de vacunas recibidas

Argentina superó esta semana los 81 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus recibidas desde la implementación del plan estratégico para inmunizar a la población, mientras avanza en todo el país la inoculación de niños y adolescentes sin factores de riesgo.



Un nuevo embarque de vacunas, proveniente de Moscú con 500 mil dosis del segundo componente de Sputnik V llegó el viernes para seguir completando los esquemas de vacunación.



El medio millón de dosis arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20,20 en el vuelo AR1063 de Aerolíneas Argentinas, que había partido esa misma madrugada desde la capital rusa.



El cargamento se suma a un importante flujo de envíos de diferentes laboratorios proveedores que se recibieron durante la semana, ya que entre miércoles y jueves llegaron 1.625.130 dosis de Pfizer, en tanto 960.400 vacunas de AstraZeneca donadas por España arribaron el martes.



De esta manera, desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 el país recibió 81.639.985 dosis de vacuna. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 4.759.625 a Sputnik V producidas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 3.580.000 del segundo).



A la firma AstraZeneca corresponden 24.265.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 18.989.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 30.000.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a Cansino y 3.831.750 a Pfizer.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo días atrás que el avance de la vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es "fundamental para poder seguir pensando en aperturas".



"Estamos con una campaña de vacunación que está avanzando rapidísimo y la vacunación desde los 3 años de edad es fundamental para poder sostener los logros y poder seguir pensando en aperturas", dijo Vizzotti el viernes pasado en una declaración para CNN Radio.



La ministra aseguró que "estamos con una confianza de la población en las vacunas muy alta" y precisó que ya se encuentran vacunados con una dosis "el 90 por ciento de la población mayor de 18 años".



Por este motivo, el siguiente paso para la cartera de Salud es "la perspectiva de la vacunación adolescente y pediátrica con dosis disponibles" en los próximos meses.



"Tenemos una reducción de casos y muertes, con unas 800 internaciones, que es el número más bajo desde el inicio de la pandemia", remarcó Vizzotti.



Si bien la ministra se mostró optimista con respecto a los pronósticos, señaló que "no podemos decir esto ya pasó hasta que en el mundo la población acceda a la vacunación".



Por eso indicó que, hasta ese momento, "vamos a tener la posibilidad de que emerja una nueva cepa y también con la Delta que todavía no es predominante en Argentina, pero esta aumentando".



Por otro lado, la ministra se refirió a la aparente ralentización del proceso de vacunación y explicó que esa situación "sucede en todos los países que llegan a una vacunación elevada".



Según los datos brindados por la ministra, el 90 por ciento de los mayores de 18 años tienen una dosis aplicada, y el 72 por ciento el esquema de vacunación completo.



Para Vizzotti, todavía "tenemos más demanda que oferta", por lo cual todavía no hay un número importante de personas que no se quieran vacunar.



Con respecto al 10 por ciento restante, Vizzotti lo atribuyó a "dificultades en el acceso la tecnología" y otra parte a "personas que tengan dudas".



"Lo que han decidido las provincias es ir casa por casa para poder despejar ese 10 por ciento", recordó.



En referencia a la posibilidad de una tercera dosis, la ministra dijo: "La tercera dosis está pensada y tenemos estipulado tener esas dosis durante el primer semestre de 2022".