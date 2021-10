Echaron a una maestra que hizo jurar lealtad a sus alumnos a la bandera LGBT+

Una docente generó gran polémica al subir un video a la red social TikTok en el que contó que al no tener una bandera de Estados Unidos en el aula, le sugirió a sus alumnos que le juraran lealtad a la bandera del Orgullo LGBTQ+, aunque la profesora borró los videos, rápidamente trascendieron y fue despedida de inmediato.En su video, la maestra, identificada como Kristin Pitzen, se muestra enseñando cómo es la dinámica a la hora de prestar juramento a la bandera de su país, Estados Unidos: "Siempre le digo a mi clase que se ponga de pie o no si les gusta, diga las palabras si quiere o no las diga", dice.En esa clase, sus alumnos se pusieron de pie para prestar juramento, pero no había bandera estadounidense a la cual jurarle lealtad. "Pero mis niños me dicen: 'Oye, es un poco extraño que nos quedemos de pie y luego hacemos el juramento a la nada'. Y yo digo: 'Tenemos esta bandera en la clase a la que puedes jurar lealtad'", les dijo la maestra, mientras muestra la bandera LGBT+ colgada en la pared del aula.Las imágenes llegaron a las autoridades de la escuela de California quienes no dudaron en emitir un comunicado hablando de lo sucedido y tomando cartas en el asunto:"Una de nuestras maestras creó una publicación personal en redes sociales que causó alarma y preocupación relacionada con el saludo a la bandera de Estados Unidos. Mostrar respeto por la bandera de nuestra nación es un valor importante que nuestro Distrito inculca en nuestros estudiantes y es una expectativa de nuestros empleados. Nos tomamos este asunto en serio y la maestra ha sido puesta en licencia administrativa".Posteriormente, la maestra fue despedida de su lugar de trabajo. Tiempo atrás, Pitzen había compartido en sus redes sociales imágenes con motivo de la celebración del mes del Orgullo: "Nunca dejaré de ser incómoda, eso es divertido para mí. Feliz Orgullo a todos, esto es lo que tengo en mi salón de clases. Prometo lealtad a las personas queers", compartió en aquel entonces. (Aire de Santa Fe)