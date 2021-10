Falleció hombre que denunció reiteradas veces fumigaciones en campo vecino

El comunicado de Era Verde sobre el fallecimiento de Justo Bernardo Lovera

Don Justo Bernardo Lovera quien vivía en una chacra familiar en la zona de Colonia Celina, en el departamento Paraná, falleció este 6 de octubre producto de una fibrosis pulmonar que arrastraba desde hace tiempo. El sitio Era Verde indicó que el hombre murió dos días después de haber sufrido la deriva de una fumigación del campo vecino a la vivienda que habitaba y que lo llevó a ser internado. Fue en el mismo lugar copado por un pelotón de 12 policías el 5 de julio de 2019, cuando don Justo quiso impedir una de las tantas pulverizaciones con agrotóxicos en el lote lindante que, pese a sus denuncias, no cesaban de envenenarlos.Carlos Lovera, hijo de Justo Bernardo Lovera, dialogó en 2019 cony mencionó que les preocupaba la fumigación frente a su casa. “Tengo a mis padres, de avanzada edad, que ya tienen problemas severos de salud y les afecta el olor que viene a los días de hecho el trabajo”, había dicho.El hombre, desde 1996, denuncia los perjuicios que le ocasiona a su familia la actividad productiva del arrendatario de un campo lindante. "El hombre que alquila el campo tiene todo en regla, fumiga los días en los que el viento no va hacia mi casa, pero los días posteriores eso afecta a la salud de mis padres, los que están muy enfermos", denunció.Los Lovera denunciaron "la falta de respeto" de parte del arrendatario del campo, y su hijo. "Nos dijeron que teníamos que irnos a vivir a otra parte. Es un hombre que no recapacita y no se conmueve al pedido que le hacemos", lamentaron ante Elonce TV.