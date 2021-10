La reacción de los padres de Fernando Báez Sosa tras conocer la fecha del juicio

Policiales Juicio a los rugbiers por el crimen de Báez Sosa iniciará el 2 de enero de 2023

Cómo se desarrollará el juicio



Una noticia volvió a golpear a los padres de Fernando Báez Sosa durante la mañana de este viernes: el juicio por el crimen de su hijo -asesinado por una patota de rugbiers en Villa Gesell- finalmente comenzará el 2 de enero de 2023, a casi tres años del homicidio.Los familiares de la víctima estaban esperanzados en que el debate oral fuera durante el primer semestre de 2022, tal como lo habían solicitado en la última audiencia de la que participaron. Sin embargo, la Justicia aseguró no tener espacio en la agenda para debatir el caso el próximo año y se pospuso 14 meses más."Es mucho tiempo con todas las pruebas que tenemos, con lo que se vió. Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio", reclamó Silvino, su papá, en diálogo conTras ser consultado sobre si alguno de los rugbiers se comunicó con su familia luego de los hechos, Silvino aseguró que él no tiene ningún interés en mantener una conversación con alguno de ellos. "Si yo fuera el asesino de tu hijo, ¿te gustaría hablar conmigo?, porque yo no quiero saber nada ni quiero verlos", dijo contundente.Quebrada ante la cámara y sosteniendo una imagen de la víctima, Graciela volvió a pedir Justicia por Fernándo Báez Sosa y entre lágrimas compartió el calvario que vive desde la pérdida de su hijo. Sobretodo en vísperas del Día de la Madre."No tenemos consuelo, el día a día se nos hace difícil. Hay días que no queremos seguir viviendo, esto ya no es vida para nosotros", señaló en más de una oportunidad. Y continuó: "Anoche le decía a Silvino que ya otro mes más sin Fernando. Va a ser muy fuerte para mí que no voy a poder recibir su abrazo por el Día de la Madre. Va a ser un día muy duro".Finalmente, concluyeron: "Estamos confiados porque tenemos el mejor abogado de Argentina. Se va a hacer justicia tarde o temprano", remarcaron sobre el abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia en el caso.El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se desarrollará en 22 audiencias y contará más de 130 testigos, según se le anticipó al tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.La realización del mismo, se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores y será abierto a la prensa (aunque algunas audiencias podrán cerrarse a pedido de alguna de las partes).En la notificación electrónica, a la que accedió Clarín, se indicó que durante el juicio se incorporará "la totalidad de las piezas ofrecidas" por "los particulares damnificados".Sin embargo, se consideró "absolutamente improcedente" que los magistrados que por sus funciones tomaron intervención en el caso durante la investigación penal preparatoria comparezcan a este juicio a prestar declaración.