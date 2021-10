Aseguran que la Tierra estaría rodeada por un gigantesco túnel magnético

Las estructuras misteriosas en el cielo que han desconcertado a los astrónomos durante décadas podrían finalmente tener una explicación, y es bastante sorprendente.



El espolón polar norte y la región del abanico, en lados opuestos del cielo, pueden estar conectados por un vasto sistema de filamentos magnetizados. Estos forman una estructura que se asemeja a un túnel que rodea el Sistema Solar y muchas estrellas cercanas además.



“Si tuviéramos que mirar hacia arriba en el cielo”, dijo la astrónoma Jennifer West de la Universidad de Toronto en Canadá, líder de la investigación publicada en The Astrophysical Journal, “veríamos esta estructura en forma de túnel en casi todas las direcciones que miramos, es decir, si tuviéramos ojos que pudieran ver la luz de la radio”.



Conocemos las dos estructuras desde hace bastante tiempo, desde la década de 1960, de hecho, pero han sido difíciles de entender. Eso es porque es muy difícil calcular exactamente qué tan lejos están; las distancias han oscilado entre cientos y miles de años luz de distancia.



Sin embargo, ningún análisis había vinculado nunca las dos estructuras. West y sus colegas pudieron demostrar que las dos regiones y los bucles de radio prominentes en el espacio entre ellos podrían estar vinculados, resolviendo muchos de los problemas desconcertantes asociados con ambas.



“Hace unos años, uno de nuestros coautores, Tom Landecker, me habló de un artículo de 1965, de los primeros días de la radioastronomía. Con base en los datos crudos disponibles en este momento, los autores (Mathewson & Milne), especularon que estas señales de radio polarizadas podrían surgir de nuestra vista del Brazo Local de la galaxia, desde su interior”, explicó West.



“Ese documento me inspiró a desarrollar esta idea y vincular mi modelo a los datos mucho mejores que nos brindan nuestros telescopios en la actualidad”, agregó.



Usando modelos y simulaciones, los investigadores descubrieron cómo se vería el cielo de radio, si las dos estructuras estuvieran conectadas por filamentos magnéticos, jugando con parámetros como la distancia para determinar el mejor ajuste.



A partir de esto, el equipo pudo determinar que la distancia más probable para las estructuras del Sistema Solar es de alrededor de 350 años luz, consistente con algunas de las estimaciones más cercanas. Esto incluye una estimación de la distancia del espolón polar norte a principios de este año basada en datos de Gaia, que encontraron que casi todo el espolón está dentro de los 500 años luz.



La longitud total del túnel modelado por West y su equipo es de alrededor de 1.000 años luz.



Este modelo está de acuerdo con una amplia gama de propiedades de observación de la región del abanico y espolón polar norte, incluida la forma, la polarización de la radiación electromagnética (es decir, cómo se retuerce la onda) y el brillo.



“Este es un trabajo extremadamente inteligente”, dijo el astrónomo Bryan Gaensler de la Universidad de Toronto.



“Cuando Jennifer me propuso esto por primera vez, pensé que era demasiado ‘fuera de lugar’ para ser una posible explicación. ¡Pero finalmente fue capaz de convencerme! Ahora estoy emocionado de ver cómo reacciona el resto de la comunidad astronómica”, agregó.



Se necesita más trabajo para confirmar primero los hallazgos y luego modelar la estructura con mayor detalle. Pero hacerlo puede ayudar a resolver un misterio aún mayor: la formación y evolución de los campos magnéticos en las galaxias y cómo se mantienen estos campos. Los investigadores dijeron que también podría proporcionar un contexto para comprender otras estructuras filamentosas magnéticas que se encuentran alrededor de la galaxia .