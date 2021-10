Especialista dijo que la vacunación pediátrica “permite la inmunidad de rebaño”

El médico pediatra y directivo del Hospital Garrahan Oscar Trotta afirmó que la vacunación de los niños "protege a los adultos de su entorno y permite llegar a la inmunidad de rebaño".



El especialista consideró que la campaña de inmunización contra el coronavirus para menores de entre 3 y 11 años "le da protección no solo a los chicos, para evitar que esa población vulnerable quede desprotegida, sino también a los adultos que forman parte de sus entornos, como sus familias, cuidadores y los docentes".



"Hay que tratar de tener a la mayor cantidad de habitantes inmunizados para poder acorralar al virus, si la Argentina quiere llegar a la inmunidad de rebaño, tiene que incorporar a esos 6.000.000 de chicos", agregó.



En ese sentido, precisó que " si no vacunamos a los chicos, el virus tiene donde infectar y replicarse, puede mutar genéticamente y hacerse más agresivo, generando un nuevo ciclo de pandemia ".



A su vez, hizo hincapié en que los estudios realizados en Reino Unido, Canadá e Israel "se encontró que los focos de concentración de la variante Delta se daban en las escuelas".



En diálogo con AM 990, el médico expresó que "la vacuna de Sinopharm (que es la autorizada por la Anmat para inocular a niños y niñas) es segura y efectiva".



Así, comentó que está hecha sobre una plataforma tecnológica que es a virus inactivado, que "ya conocemos en pediatría porque ya lo usamos en otras vacunas de calendario oficial, como la de la polio, hepatitis a y la gripe".