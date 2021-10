Pronóstico: cuándo llegarán los vientos intensos y cómo estará el fin de semana

El meteorólogo Alejandro Gómez adelantó aque la nubosidad “se irá disipando durante la jornada de hoy, aunque con humedad elevada”. A la tarde “tendremos cielo poco nuboso o parcialmente nublado. Estará templado con máximas de 23 o 24 grados”.Enseguida ratificó la llegada de un “sistema frontal de aire frío que se moverá rápidamente”, lo que dará lugar a vientos intensos durante la noche y las primeras horas de mañana.Al respecto, Gómez precisó durante el programaque las ráfagas “estarán llegando a nuestra zona a partir de las 20 y 23 de hoy”, aunque el fenómeno podría darse con anterioridad en el sur provincial.“Primero aumentará rápidamente la nubosidad. Luego habrá una brusca rotación de vientos al sur. Son posibles condiciones de inestabilidad, pero no importantes como las de ayer. En el norte entrerriano son probables lluvias de no más de 15 milímetros. En la zona central serían inferiores a 10 milímetros”, detalló el especialista.Dio cuenta de que los “vientos serán de entre 35 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 50”.El viento se mantendrá hasta las primeras horas de mañana, mientras que “el descenso de temperaturas que se acentuaría, con baja sensación térmica por efecto del viento”. Se prevé una “mínima de 12 grados y la térmica en alrededor de 8”.“Habrá rápido mejoramiento”, manifestó el meteorólogo, quien acotó que desde “mediados de la mañana del viernes habrá disminución de la nubosidad”, lo que dará lugar a que a la tarde haya “cielo mayormente despejado, con vientos débiles”.El fin de semana las temperaturas “sería bastante bajas de entre 6 y 7 grados durante las mañanas”. Luego irán en ascenso y máximas templadas de unos 23 grados, con buenas condiciones de tiempo.Finalmente, el pronosticador dijo que “desde el próximo miércoles superaríamos los 27 o 28 grados. No se ve una situación de inestabilidad para lo que queda de la semana que viene”, completó.