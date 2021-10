Entrerriana perdió a su esposo en accidente y recibió ayuda de la línea 149

Programa Ayudas Urgentes

Luz Piñero vive en la localidad entrerriana de Villaguay, tiene 19 años y es madre de un bebé de un año. En junio de este año, su esposo Agustín murió en un siniestro vial cuando volvía de trabajar del campo junto a su hermano en una camioneta. Unas semanas después del hecho, Luz se comunicó con la Línea 149 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y pudo acceder a atención psicológica primaria y presencial. Además, como Agustín era el sostén económico de la familia y ella estaba subsistiendo con la ayuda de sus familiares, también fue incluida en el Programa Ayudas Urgentes, en el marco de un convenio de colaboración firmado entre el organismo del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que brinda auxilio económico a las familias que quedan sin ingresos como consecuencia de un siniestro vial.La línea de atención telefónica 149 es un servicio gratuito que funciona en todo el país, las 24 horas del día, durante todo del año, y tiene la misión de, entre otros recursos, acompañar y brindar asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, rehabilitación médica, traslados y gestiones ante organismos públicos y privados a todas las víctimas viales y a sus familias en la post emergencia. Es importante remarcar que ante una situación de emergencia se debe llamar siempre primero al 911."Cada siniestro vial que lamentablemente tiene alguna víctima mortal, significa que alguien perdió a un ser querido, y en este caso Luz perdió a su esposo y al padre de su bebé. Ante estas situaciones de tanto dolor, tenemos la responsabilidad como Estado de acompañar a las familias y ayudar en todo lo que tengamos a disposición para que puedan salir adelante, y esa es la principal función de la Línea 149. Todas aquellas personas que sus vidas fueron atravesadas por un hecho vial, sepan que cuentan con esta red de asistencia en todo el país, que funciona las 24 horas, durante todos los días del año", dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.El siniestro vial en el que falleció el esposo de Luz ocurrió el 29 de junio pasado, cuando el conductor de la camioneta en la que viajaba perdió el control y provocó que Agustín saliera expulsado del vehículo, ya que no llevaba el cinturón de seguridad puesto. En nuestro país, datos del Observatorio Vial de la ANSV reflejan que solo la mitad de los vehículos circulan con todos los ocupantes del vehículo sujetados con el cinturón (49,3%). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizar el cinturón de seguridad correctamente abrochado y sujetado reduce en hasta un 50% el riesgo de consecuencias mortales en un incidente de tránsito."Contar con herramientas como la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de siniestros vial es muy importante, porque se ponen a disposición recursos necesarios que pueden ser utilizados desde un primer momento", detalló Pablo Peil, coordinador general del Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos.De acuerdo a las estadísticas de septiembre de la Línea 149, la mayoría de las llamadas recibidas fueron para solicitar asistencia legal (39%), asistencia psicológica (30%) y asistencia social (28%). El 59% de las comunicaciones fueron realizadas por familiares de víctimas y el 41 % por las propias víctimas de siniestros viales. Del total de los casos recibidos, el 55% fueron resueltos por el organismo de la ANSV y el 45% se derivó y se trabajó articuladamente con otros organismos. El 48% de los casos tuvo una resolución inmediata y el 52% restante en los primeros 10 días de recibida la llamada telefónica.La asistencia económica a las víctimas viales y a sus familias se enmarca dentro del Programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social, que brinda asistencia socioeconómica a personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que se encuentran atravesando situaciones de emergencia y/o urgencia. Gracias a un convenio firmado entre la ANSV y Desarrollo Social, se incluyó a las víctimas de siniestros viales y a sus familiares en este programa, con el objetivo de brindar asistencia económica a aquellas familias que quedan sin ingresos luego de un siniestro vial. El subsidio se evalúa caso por caso y no está destinado a gastos médicos o de rehabilitación, ya que esa asistencia se presta directamente a través del sistema de salud público.