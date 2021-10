Sismo hizo temblar El Calafate: “Sentí una explosión”, relató paranaense

Video: Sismo en Chile hizo temblar El Calafate: el testimonio de un paranaense

Los habitantes de la ciudad santacruceña de El Calafate vivieron esta madrugada un susto al despertarse por un sismo, que tuvo epicentro en el Sur de Chile con 5.4 puntos en la escala Ritcher.



El episodio se produjo minutos antes de las 5:00 en la localidad cordillerana y varios vecinos se comunicaron con las autoridades policiales, según reportó el diario provincial "Nuevo Día".



En ese sentido se refirieron a "fuertes sacudones, caídas de objetos y crujidos", algo que también pudo verse en videos compartidos en redes sociales, con algunos locales comerciales de la zona con pérdidas materiales.



El paranaense Aldo Mancini, quien es guarafauna, hace una semana que está de vacaciones en la zona. Relató a Elonce TV que “hoy nos levantamos apresurados, sentí una explosión y la cama se movía para todos lados. Después hubo una réplica más leve. Me dejó sorprendido, porque es la primera vez que siento un temblor”.



Acotó que “a uno de los puentes que conecta el Parque Nacional los Glaciares lo tiró abajo, lo partió”. Dio cuenta de que está alojado “en una casa que tiene planta baja, pero está sobre la barranca del Calafate”.



“Fue algo terrible. Me quise levantar de la cama y no podía”, describió durante el programa El Despertador. Acotó que la gente del lugar “está sorprendida, porque no es zona sísmica y nunca hubo un terremoto de esta magnitud. La gente está atónica. El comentario es el terremoto”.



“Sentí miedo”, expresó Mancini. “La explosión fue fuerte. Calculo que duró entre cinco y seis segundo”, estimó.



El sismo

Lo cierto es que el epicentro del sismo, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile detalló que fue "de menor intensidad" que se registró "a las 05:00 horas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena". También el temblor se percibió en las localidades de El Chaltén, La Cuenca Carbonífera y Puerto Natales.



Semanas atrás en Mendoza, también a la madrugada, se registró un terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter. En dicha provincia, en junio, hubo dos sismos de casi 5 grados en menos de 15 minutos.