Le fabricó una prótesis a su amigo: “Es conmovedor verlo sonreír nuevamente”

Según describe Luján,“Tuve un accidente en enero,para que yo pueda estar apoyado”, comenzó contando a, Román Zapata.Confió que desde comienzo de año, en que ocurrió el accidente, hasta acá “. Todos me dicen que tengo que esperar”. Y respecto de la prótesis que le fabricó su amigo, dijo que lo “favorece bastante bien”.Además, “como no le llegaba a prótesis no podía avanzar con su rehabilitación”.“Tomé la decisión de hacérsela yo, puse ingenio y elementos que tenía en casa y enseguida que se la traje y la probó, se puso de pie. Me conmovió que no pudiera empezar la rehabilitación porque no tenía la prótesis y se la hice”, enfatizó Goncebatt., aseguró, contando que le llevó “unas tres horas, fui probando viendo cómo se podía adaptar mejor. Le hice un mecanismo para que él se pueda arrodillar o flexionar la pierna. Por el momento no se puede usar de esa forma porque primero debe comenzar a mantener el equilibrio, pero más adelante podrá flexionarla”.”, indicó con orgullo. Mencionó que luego fueron adaptándole cuestiones como “la altura, porque cuando vine por primera vez no le quise tomar las medidas, lo calculé más o menos ‘a ojo’; quería que sea una sorpresa”, aseveró.Relató que cuando vio que la prótesis había quedado “un poco más alta”, enseguida “busqué que los vecinos me presten una amoladora, le hice los últimos retoques y quedó perfecta”.”, contó Goncebatt. A lo que su amigo agregó: “me sacó una sonrisa esa noche, me sentía muy feliz. Ya con sólo poder mantenerme en pie, fue increíble cómo me sentí”.El amigo de Román manifestó su gran “fuerza de voluntad” ya que “”. Aseveró, luego entre risas, que “ya nadie lo podía sentar”.; me están esperando por suerte. Tengo que volver a trabajar y de aquí a que la obra social me entregue la prótesis que solicité, lo perdería, pero ahora con el regalo que me hizo Luján, podré volver”.Fue una experiencia hermosa,”.Román es sostén de familia. Su esposa, si bien tiene la posibilidad de trabajar, está al lado de su pareja, sosteniéndolo. No obstante “es muy difícil la situación económica que atraviesan” se indicó a. Por esto, los vecinos organizan rifas, ventas de productos, para ayudarlos a sobrellevar este difícil momento. “Nos rebuscamos como podemos, no me gusta pedir, pero si la gente quiere colaborar y se los dicta el corazón, bienvenido sea. Yo hago ventas de empanadas, por ejemplo, publico por las redes sociales”, detalló.