Día de la Madre: los protocolos para la salida de residentes de geriátricos

Requisitos para el ingreso y estadía de las visitas en geriátricos

A pocos días de la celebración del Dia de la Madre, el director del hospital Pascual Palma e integrante del COES, Esteban Sartore, recordó antelos lineamientos necesarios para las salidas de los adultos mayores.“Los adultos mayores que vayan a salir deben tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus; en tanto aquellos que van a recibir a los ancianos deben tener al menos una vacuna contra el virus”, explicó Sartore y destacó que, durante la estadía de la persona mayor, se deben extremar las medidas de cuidado, “no compartir el mate, ventilar los espacios, porque es importante saber que la pandemia no terminó”, enfatizó.Además, destacó que las personas que retiren al adulto mayor deben registrarse para tener un control epidemiológico, ante cualquier situación que acontezca posteriormente. Recomendó que en el caso de que familiares presenten síntomas compatibles con coronaviurs, no busquen a los adultos mayores.Por otra parte, Sartore informó cómo avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos y aseguró que “el 98,9 por ciento de todas las residencias geriátricas recibieron las dos dosis contra el covid”. En sintonía con esto, explicó que descendió el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en adultos mayores gracias al avance del plan de vacunación.1. Deben concurrir en el horario de visita coordinado y con el carnet de vacunación contra COVID-19. No deben concurrir más de dos personas a la visita.2. Debe realizar higiene de manos con gel hidroalcoholico o alcohol al 70% y toma de temperatura3. Se debe registrar en el libro de actas y corroborar que no presente síntomas compatibles con COVID-19 ni cumpla con la definición de contacto estrecho.4. Aquellas personas que registren 3.5 °C o más o, que cumplan con la definición de caso sospechoso o contacto estrecho NO podrán ingresar.5. La visita tendrá una duración de 30 minutos como máximo y sólo dos personas, no se debe compartir mate ni utensilios.6. Deben utilizar continuamente tapabocas y máscara, frecuente higiene de manos y mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Evitar el contacto físico.7. Para la visita se debe destinar un espacio al aire libre preferentemente o con ventilación natural adecuada (se recomienda ventilación cruzada).8. No debe circular por otros espacios de la institución que no sea el destinado para la visita. En la medida de lo posible evitar el uso de sanitarios.9. Una vez concluida la visita se deben desinfectar los espacios, airear el mismo durante 15 minutos a fin de que puedan usarse para otro encuentro.